Экс-мэр Челябинска не смог выйти из-под стражи

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев пытался обжаловать свой арест.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова задержали накануне в Магнитогорске с участием сотрудников ФСБ. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. 12 декабря суд решил оставить Тефтелева в СИЗО на 2 месяца.

Чиновник и его адвокат обжаловали этот вердикт.

Защита представила медицинские документы, подтверждающие наличие у Тефтелева ряда серьезных заболеваний, включая сахарный диабет. Адвокат подчеркивал, что подзащитный – человек пожилой и содержание под стражей с его болезнями может привести к тяжелым последствиям вплоть до ампутации конечностей. Меру пресечения просили изменить на домашний арест.

Суду так же были предоставлены ходатайства ряда известных магнитогорцев, просивших учесть «многолетний безупречный труд Тефтелева на благо Магнитогорска и Челябинской области».

Однако суд счел целесообразным оставить без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года, согласно которому Тефтелев будет находиться под стражей до 11 февраля 2020 года.

«Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции», – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Тефтелева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

А 25 декабря Контрольно-счетная палата Челябинской области представила доклад по результатам проверки финансовой деятельности мэрии Челябинска в период руководства городом Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова. Всего за период 2018-2019 годов неэффективные расходы с признаками ущерба бюджету составили почти 898 миллионов рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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