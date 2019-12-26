СКР прекратил уголовное дело активистки «СтопГОКа»

В Челябинске прекращено дело экоактивистки, обвинявшейся в оправдании терроризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правозащитной организации «Агора», следственный комитет прекратил дело 59-летней пенсионерки и экологической активистки движения «СтопГОК» Галины Гориной, обвинявшейся в оправдании терроризма, за отсутствием состава преступления.

Поводом для уголовного преследования послужил репост во «ВКонтакте» новости о самоподрыве в Архангельском управлении ФСБ 17-летнего учащегося местного политехнического техникума, анархиста Михаила Жлобицкого с подписью: «гибнут наши дети».

Летом у Гориной прошел обыск. Проведенная по инициативе следствия психолого-лингвистическая экспертиза нашла в репосте «совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта». В постановлении о прекращении уголовного дела старший следователь следственного отдела по Калининскому району Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области Александр Курилов сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 сентября 2018 года о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности.

В нем говорится, что судам обязательно следует учитывать «форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней». Следователь указал, что такая позиция Верховного суда РФ «применима по аналогии» к делам об оправдании терроризма. В репосте Галины Гориной следствие не установило наличие у экоактивистки умысла на преступление, «поскольку Горина Г.М., не являясь автором публикации, свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев не выражает».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.19

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