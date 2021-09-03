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Пятница, 3 сентября 2021, 10:06 мск

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Прецедент: суд взыскал в пользу пенсионерки компенсацию за незаконное преследование по статье об оправдании терроризма

В Челябинске создан прецедент: суд взыскал с государства в пользу пенсионерки 60  тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по статье об оправдании терроризма.

Как уже сообщал «Новый День», экоактивистка Галина Горина стала фигурантом уголовного дела в начале 2019 года: она перепостила на свою страницу в сосцети «ВКонтакте» информацию о взрыве в Архангельском управлении ФСБ с подписью: «Гибнут наши дети».

Через некоторое время, рано утром, к Гориной явились с обыском, который длился 4 часа. Последующие полгода велись следственные действия, во время которых пенсионерке, живущей с пожилой матерью, запрещалось пользоваться телефоном, то есть, женщины элементарно не могли вызвать врача.

В итоге, в декабре 2019 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование челябинки за отсутствием состава преступления.

Горина, в свою очередь, подала иск о компенсации морального ущерба на сумму 360 тысяч рублей: «Усилия по выживанию и сохранению своей жизни и матери: полгода «в подвешенном состоянии», жизнь без телефона и возможности даже врача вызвать, полгода «под постоянным домокловым мечом», так, что даже желудок заболел и теперь стал проблемой, чего раньше (до обыска в 6 утра – продолжающегося 4 часа) никогда не было!», – комментирует челябинка свои претензии.

Вчера Центральный районный суд иск удовлетворил, но снизил сумму до 60 тысяч рублей.

«Это единственное известное в стране прекращенное уголовное дело об оправдании терроризма по следам взрыва в Архангельске», – сообщил адвокат Гориной Андрей Лепехин.

Челябинка суммой компенсации не удовлетворена и, возможно, подаст апелляцию.

Напомним, в прошлом году Галина Горина снова оказалась в центре внимания, устроив публичную выволочку агитатору «Единой России», явившемуся к ней в квартиру, чтобы убедить принять участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов от «партии власти» на предстоящим выборах в Законодательное собрание Челябинской области.

«Они ходят по квартирам, и двум людям с сахарным диабетом предложили конфет, чтобы мы зарегистрировались на сайте, и они вместо меня проголосовали за продолжение этого ужаса. Нет лекарств, нет образования, нет социальной защиты, нет зравоохранения!» – возмутилась тогда челябинка.

Челябинск, Павел Зварзин

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