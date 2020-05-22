«Конфеты пусть сами жрут!» Челябинка выгнала агитаторов «Единой России», пытавшихся заманить ее на праймериз (ВИДЕО)

Челябинка выгнала посланцев «Единой России», пытавших конфетами заманить ее на праймериз «Единой России».
Как корреспондент РИА «Новый День», челябинка устроила публичную выволочку агитатору «Единой России», явившемуся к ней в квартиру, чтобы убедить принять участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов от «партии власти» на предстоящим выборах в Законодательное собрание Челябинской области.
Особенно возмутило женщину, что для того, чтобы попасть в квартиру, молодой человек воспользовался помощью социального работника: именно ей горожанка открыла дверь. А своеобразной «вишенкой на торте» стала коробка конфет, предложенная агитатором, видимо, для того, чтобы окончательно сломить сопротивление горожанки.
Однако, посланец «партии власти» просчитался. Пенсионерка оказалась куда более стойкой. К тому же у женщины диагностирован диабет, и коробка конфет на фоне такого диагноза выглядела крайне неуместным «подарком».
«Почему вы с соцработником?" – возмутилась челябинка. На что «сопровождающая» агитатора чистосердечно заметила» «Так вы иначе не пустили бы».
«Конечно, не пустим, не нужны нам ваши конфеты, – заявили горожане. – Какое отношение «Единая Россия» имеет к социальной работе? Вы же понимаете, что это незаконно».
При этом соцработнику челябинцы пообещали защиту, если вдруг против нее решат применить репрессии из-за появления в ролике, хотя лицо женщины предусмотрительно скрыли.
А вот к агитатору и тем, кто послал молодого человека по квартирам, горожанка была не столь милостива. «Они ходят по квартирам, и двум людям с сахарным диабетом предложили конфет, чтобы мы зарегистрировались на сайте, и они вместо меня проголосовали за продолжение этого ужаса. Нет лекарств, нет образования, нет социальной защиты, нет зравоохранения!» – возмутилась челябинка.
Общение челябинки с «агитбригадой» ее муж записал на видео, и ролик опубликовали в социальных сетях
Напомним, из-за коронавируса праймериз «Единой России» проходят в электронном формате. Однако южноуральцы без энтузиазма относятся к призывам регистрироваться на сайте для голосования.
В итоге чиновники лезут из кожи, чтобы повысить виртуальную явку. Это уже привело к нескольким скандалам. Бюджетники повсеместно жалуются, что их заставляют силой регистрироваться на портале предварительного голосования. Первыми об этом заявили учителя.
А недавно всплыло письмо руководителя городского отделения ЕР Златоуста городской мэрии, в котором он подробно объясняет, где можно найти потенциальных участников выборов, советуя активнее подключать к процессу органы соцзащиты.
Челябинск, Виктор Елисеев
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