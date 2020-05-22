Конфетки для дедки: челябинские единороссы не понимают, почему разгорелся скандал вокруг праймериз и пенсионеров

Оскандалившиеся с конфетным подношением больной диабетом челябинке «единороссы» сделали вид, что ничего не понимают.

Как сообщал уже «Новый День», южноуральские «единороссы» вляпались в очередной предвыборный скандал. На сей раз он связан с откровенным использованием административного ресурса и, по сути, с попыткой подкупа избирателей.0

Напомним, вчера, 21 мая, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором челябинка отчитывает молодого человека, явившегося агитировать ее на участие в предварительном голосовании по выбору кандидатур от партии «Единая Россия» в Законодательное собрание Челябинской области. Агитатор пришел не с пустыми руками, а прихватив в качестве презента коробку конфет.

При этом, чтобы ему открыли дверь, он воспользовался помощью предоставленной ему в качестве сопровождения женщины-соцработника. Именно ей и открыла дверь челябинка. Наличие второго визитера явно не обрадовала горожанку. Ее эмоциональную отповедь агитатору и записал супруг женщины на видео, опубликованное в соцсетях.

В местном отделении «Единой России» прокомментировали видеоролик, доверив это председателю Челябинской городской Думы, «единороссу» Андрею Шмидту. Приводим комментарий, предоставленный пресс-службой регионального отделения ЕР, дословно:

«Посмотрел ролик и увидел то, что увидели все – молодой человек и девушка, которых, кстати, на видео нельзя идентифицировать, стоят перед дверью, их встретила семья пожилых людей и начала сходу разговор на повышенных тонах, с оскорблениями и претензиями. При этом никаких предложений или вопросов со стороны пришедших не было, противоправных действий не видно. Где здесь какое-то нарушение?

А противникам партии могу сказать – нас нельзя запугать такими провокациями. Если вы ставите целью дискредитировать партию путем распространения подобных «скандальных» хоум-видео, то это вряд ли можно назвать честной открытой политической борьбой. Если в партию будет предоставлена информация, содержащая конкретные реальные примеры нарушений, мы будем оперативно разбираться в ситуации».

Действительно, идентифицировать визитеров, попавших на видео, сложно. Но значит ли это, что г-н Шмидт обвиняет авторов видео в клевете? Сам он не столь категоричен, ограничиваясь лишь намеком.

Впрочем, проблема с идентификацией лишь кажущаяся. Из содержания ролика понятно, что пришедшая к челябинцам женщина им прекрасно знакома – это местный социальный работник. Не возражают визитеры и против слов, что незваный гость – именно агитатор «Единой России». Остается поинтересоваться у депутата-«единоросса», следует ли его сомнения трактовать как попытку «дискредитировать партию» со стороны сотрудницы социальной службы?

Конечно, вряд ли в подобную смелость бюджетника кто-нибудь поверит. Тем более, что на видео прекрасно заметно, что женщина-соцработник явно смущена именно обоснованностью обвинения в помощи агитатору ЕР.

Налицо пресловутое использование административного ресурса. Да, видео начали снимать после того, как визитеры представились. Но что нужно было делать горожанам, которым, как снег на голову, обрушились подарки от «Единой России», которые им даже есть нельзя (у обоих – сахарный диабет)? Потребовать представиться вновь? Г-н Шмидт, видимо, продвинутый знаток «хоум-видео». В таком случае пусть ответит на вопрос: часто ли герои видео представляются, когда у них требует этого человек с камерой.

Даже официальные лица стараются этого не делать без особой необходимости. Чего же ждать в ответ на такое требование от человека, который, по сути, пытался обманом проникнуть в квартиру челябинцев?

Но спикер челябинской гордумы предпочитает играть в наивность. Действительно. На видео визитеры предпочитают молчать. На видео они не говорят, что молодой человек – агитатор ЕР (впрочем, и не отрицают этого). А почему ничего плохого они не делают? «Противоправных действий не видно», – начинает ни с того, ни с сего защищать визитеров Андрей Шмидт. Г-н «единоросс»! Так это, выходит, все-таки ваш агитатор? Или вы решили по доброте душевной вступиться за юношу?

Дальше – больше. В середине комментария до спикера гордумы как будто доходит, что «нельзя идентифицировать» – объяснение так себе. И Шмидт продолжает так, будто не пытался только что всех убедить, что к «Единой России» визитеры не имеют никакого отношения. «Вы можете не открывать дверь, не ответить», – заявляет депутат.

И тут возникают сомнения: а точно ли Андрей Шмидт «увидел то, что увидели все»? Точнее – услышал. И слушал ли он, вообще, ролик, или ограничился картинкой? Ведь если бы он слушал, то не мог не услышать признания соцработницы, объяснившей свое присутствие тем, что иначе молодого человек на порог не пустили бы. И подтверждение ее слов самими челябинцами: мол, да, не пустили, бы. И даже объяснение, почему пустили: а мы думали, вы лекарства принесли (обращаясь к соцработнику).

Г-н Шмидт всего этого не слышал? Или понадеялся, что этого не слышали те, кто будет читать его комментарий?

В финале парламентарий о вовсе внезапно принимает героическую позу и заявляет: «нас не запугать такими провокациями». Какими провокациями? Выволочкой, устроенной пожилой челябинкой незадачливому молодому партийному агитатору? Или видеороликом? Но что там потенциально пугающего? Вроде бы, ничего.

Складывается впечатление, что «Единая Россия» в Челябинской области оказалась в крайне неудобной ситуации: прикрывать свои агитационные провалы партийцы уже не могут, а как быть – не знают. Отсюда – постоянно удивленные глаза и растерянная улыбочка.

Сначала в образе эдакого полит-тюфяка пытался выступить спикер регионального парламента Владимир Мякуш, когда после жалоб учителей на принуждение к регистрации на портале праймериз натужно старался изобразить удивление тем, что такое вообще возможно. И тут же удивлялся: почему это южноуральцы не хотят регистрироваться. А еще – обещал оперативно разобраться со всеми жалобами и виновных наказать.

Результат «жесткой» позиции «главного» южноуральского «единоросса» известен: педагоги как жаловались, так и жалуются, а по Златоусту начала курсировать указиловка, в которой настоятельно рекомендовалось не ограничиваться педагогами, подключив к праймериз соцработников, ветеранские организации и проч.

Теперь «оперативно разбираться в ситуации» обещает Андрей Шмидт. Возможно, что южноуральцев ждет новая волна неуклюжих избирательных технологий от местной «Единой России»?

Челябинск, Виктор Елисеев

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