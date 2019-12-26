Депутаты изменили границы Челябинского городского бора

Южгоуральский парламент изменил границы Челябинского городского бора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, на заседании парламента депутаты приняли проект постановления об изменении границ памятника природы Челябинской области – Челябинского (городского) бора и его охранной зоны.

Напомним, что ситуацию с изменениями границ бора в последнее время активно обсуждают жители не только Челябинска, но и всего региона, представители общественных организаций. По предложению министерства экологии области, из состава памятника природы для осуществления строительства хирургического корпуса Челябинской областной детский клинической больницы исключается участок площадью 4,2 гектара земли. В то же время статус особо охраняемой природной территории придается пойме реки Миасс с включением ее в состав памятника природы – около 60 гектаров. Таким образом, площадь охраняемой территории не уменьшится, а напротив, прирастет на 54 гектара, отметили в пресс-службе ЗСЧО.

До принятия постановления Законодательного собрания площадь бора составляла порядка 1130 гектаров, сейчас она увеличена до 1184 гектаров.

«Мы все понимаем, что исключение из состава памятника природы 4,2 гектара земли для строительства хирургического корпуса детской областной больницы – мера необходимая. Вместе с тем, сегодня мы увеличиваем площадь бора территорией в 10 раз больше, чем выводим, – отметил председатель заксобрания Владимир Мякуш. – Также по инициативе депутатов комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию, на территории памятника природы за счет их собственных средств будет проведена высадка крупномерных деревьев в количестве не менее 1000 штук».

Отметим, что неделю назад речь шла о высадке 1200 крупномеров, теперь же фигурирует цифра в 1000 деревьев. Однако, специалисты сомневаются в реализуемости обещания по высадке столь масштабного количества крупномеров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.19

Силовики нагрянули в администрацию одного из районов Челябинской области. / Падающие доходы граждан и отсутствие экономического роста – главные факторы риска для России. / В Троицке отправили в отставку спикера городского собрания, выступившего против мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»