Их ответ Текслеру: над Челябинском снова сгущается смог (ФОТО)

Челябинские промышленники подвели южноуральского губернатора: над Челябинском снова сгущается смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 декабря, во время прямой линии, губернатор Алексей Текслер заявил, что выбросы от промышленных предприятий сократились на 20%. Но какие именно предприятия так далеко продвинулись вперед в вопросах сокращения экологического вреда, не назвал. Видимо, это какие-то тайные производства, известные только главе региона, потому что остальные явно продолжают дымить: после заявления губернатора не прошло и суток, а в Челябинске снова нечем дышать.

В городе установилась практически безветренная погода: воздушные массы движутся с востока, но их скорость не превышает 1,5 метров в секунду. В результате, горожане опять начинают жаловаться на неприятный запах в воздухе и выкладывают соцсетях фотографии: Челябинск накрывает толстый слой темного смога.

Фото группы ВКонтакте «Вредные Выбросы»

Виновники выбросов, как всегда, неизвестны: вчера губернатор в который раз пообещал всех «обвешать датчиками», а в минэкологии и вовсе списали все на куриный помет.

«Почему тогда гарью и углями пахнет, аж пыль на зубах скрипит? И дым столбом. Горит помет, что ли?» – недоумевают горожане.

«С юга воняет гарью, с севера фигачит ЧЭМК. Похлопаем губернатору и министерству экологии».

Между тем, датчики уже установленные общественниками демонстрируют неоптимистичную картину:

Присутствие диоксида азота в атмосфере приводит к образованию мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5) и озона, двух наиболее важных переносимых по воздуху загрязнителей с точки зрения ущерба здоровью населения во всем мире. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.

ПДК РМ2,5 равно 20 (РМ10 – 40), хотя, по последним научным данным, не существует минимального порога загрязненности, который бы не оказывал влияния на здоровье. Последствия воздействия загрязненного воздуха на здоровья следующие:

отравление вредными веществами , попадающими в кровь (напр. свинец, кадмий, цинк)

аллергические реакции или повышенная чувствительность к раздражителям (напр. древесная пыль, мелкодисперсные порошки, химикаты)

бактериальные и грибковые инфекции

фиброз (напр. асбест, кварц)

рак (напр. асбест, хроматы)

раздражение слизистых оболочек (напр. кислоты и щелочные металлы)

обострение симптомов респираторных заболеваний, осложненное течение астмы и преждевременная смертность.

Самые высокие риски у чувствительных групп, таких, как пожилые люди и дети.

Группа «Вредные Выбросы» в соцсети ВКонтакте организовала опрос, чтобы выяснить, ощутили ли южноуральцы то улучшение ситуации с промышленными выбросами, о котором говорит губернатор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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