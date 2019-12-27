Где обещанные 20%? НМУ в Челябинске, Коркино и Сатке продлили на трое суток

Смог расползается по Южному Уралу.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся до 30 декабря. При этом в ближайшие сутки угроза смога распространится на шесть городов Южного Урала

В связи с этим до вечера пятницы, 27 декабря, НМУ 1 степени опасности объявлены в Златоусте. До 19 часов 28 декабря аналогичное предупреждение действует на территории Аши, Карабаша и Магнитогорска. В Челябинске, Коркино и Сатке режим «черного неба» продлится до 19 часов 30 декабря.

Предупреждения направлены также отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.19

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