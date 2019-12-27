Клиенты Альфа-банка остались без денег

В сервисах «Альфа-банка» произошел масштабный сбой: клиенты не могут рассчитаться картами, снять деньги в банкомате, получить их в кассе, перевести с карты на карту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о проблемах начали поступать сегодня около 15 часов по московскому времени.

«Я была у врача, вышла и не смогла рассчитаться за визит, – рассказала одна из клиентов банка. – Хорошо, что я постоянный клиент, мы договорились, что я заплачу позже». Другие жалуются, что не смогли вызвать такси, рассчитаться в магазине и даже снять деньги через кассу в отделении «Альфа-банка».

«Ничего не работает. Говорят, сбой. Когда восстановят сервисы, никто не знает», – говорят клиенты.

«Да, есть проблемка, – написали представители банка в Твиттере. – Не работают наши карты. Если деньги списались, они вернуться. Извините».

Москва, Игорь Юров

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