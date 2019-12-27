«И сразу же предложили кредит…» Альфа-банк восстановил работу карт

Альфа-банк сообщил о восстановлении сервисов, работающих с картами.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 15:00 по московскому времени клиенты банка столкнулись с невозможностью проводить любые операции с карточными счетами. Сотрудники банка объяснили ситуацию техническим сбоем. У некоторых клиентов исчезли деньги, списанные со счетов при попытке сделать перевод. Банк обещал все вернуть.

В 17 часов по московскому времени в «Альфе» заявили, что сбой устранен.

«Мне пришла смс-ка с предложением получить кредитку, и после этого моя дебетовая карта снова заработала», – рассказал РИА «Новый День» один из клиентов.

В банке утверждают, что сбой коснулся всего 10% операций. Клиенты считают, что цифра сильно занижена.

У некоторых пропавшие деньги до сих пор не вернулись. Банк обещает все восставновить в к концу дня.

Москва, Игорь Юров

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