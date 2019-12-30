Север vs юг: где в России больше всего любят шампанское

Ежегодно в России продается 215 миллионов бутылок шампанского и игристых вин. Четверть этого объема выпивается в новогодние праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее популярно шипучее вино в северных регионах, а обитатели южных гор к нему практически равнодушны.

РИА Новости проанализировало объем потребления шампанского, посчитав, сколько бокалов шампанского (150 мл) выпивают в течение новогодних торжеств среднестатистические обитатели разных регионов.

Лидером оказался Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Это больше четверти годового потребления напитка.

На втором месте Мурманская область – 3,8 бокала. На третьем – Камчатский край (3,7).

В первую десятку вошли так же Сахалинская и Московская области, Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Магаданская область и Хабаровский край.

Москва на 13 месте: в столице, встречая новый год, выпивают 3,1 фужера.

Чем южнее, тем меньше интерес к шампанскому. Например, северные регионы Урала расположились в первой двадцатке рейтинга любителей шипучки, а остальные – в второй четверти: Свердловская область на 26 месте (2,37 фужера), Челябинская – на 35 (2 фужера), Курганская – на 48 (1,88 фужера).

Не пользуется большой популярностью игристое вино и в регионах, снабжающих этим напитком всю Россию: Крым расположился на 37 месте, Краснодарский край – на 44 (и там, и там в течение новогодних праздников выпивают в среднем по 2 бокала).

А в кавказских республиках Новый год встречают вообще без шампанского. Замыкают рейтинг Ингушетия и Чечня, где объем выпитого за праздники игристого составляет 0,01 бокала. И это более трети шипучего вина, выпиваемого жителями этих регионов в течение года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.19

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