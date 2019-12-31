В Челябинске и Магнитогорске почтят память погибших во время взрыва 31 декабря 2018 года

Сегодня исполнился год с момента трагедии в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря 2018 года в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8. В обрушившихся подъездах располагалось 104 квартиры (их обитателей, оставшихся в живых, переселили. В другие дома переехали и жители 159 квартир из подъездов, признанных пригодными для жилья. Остальные остались на прежнем месте).

На следующий день, 1 января 2019 года, на той же улице Карла Маркса раздалось несколько взрывов подряд, а потом вспыхнула маршрутка, несущаяся по улице.

В Магнитогорске направили усиленную следственную группу из более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России. В город прилетел руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Начались массовые проверки мигрантов: в первую очередь, в поле зрения правоохранительных органов попали рыночные торговцы и водители маршруток.

Через несколько месяцев руководитель управления МВД по Челябинску Борис Миронов связал события в Магнитогорске и миграцию: «Служба участковых работает каждый день, и, самое главное, это подготовка к саммиту ШОС и БРИКС, учитывая те аспекты, которые мы имели в городе Магнитогорске в декабре перед Новым годом, которые вскрыли те факты работы миграции», – сказал он, не уточнив, что это за факты и аспекты. Однако официальной причиной трагедии назвали взрыв бытового газа. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова озвучил эту версию как единственно возможную. Напомним, следствие ведется уже год, все документы засекречены.

Сегодня в Магнитогорске состоятся траурные мероприятия с участием губернатора Алексея Текслера.

Акция памяти состоится и в Челябинске: мероприятие будет организовано сегодня, 31 декабря, с 7 до 10 утра возле памятника Орленку на Алом поле. Посетить мемориал можно в любое время.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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