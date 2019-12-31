Челябинские чиновники не смогли справиться с нелегальными продавцами елок. Или не захотели (ФОТО)

Борьба с нелегальными елочными базарами в Челябинске с точностью повторяет ситуацию с нелегальными маршрутками: нарушители ни от кого не скрываются, а чиновники разводят руками, расписываясь в собственном бессилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году мэрия определила 85 мест для торговли елками. На самом деле елочных базаров открылось гораздо больше. Чиновники объявили крестовый поход и даже сообщили о некоторых победах: например, удалось ликвидировать торговую точку на Алом Поле. Правда, через день елки оказались на прежнем месте, где их и обнаружил корреспондент «Нового Дня».

А еще мы наткнулись сразу на три елочных рынка у Теплотехнического института, хотя должен быть только один.

30 декабря сотрудники администрации Челябинска должны были провести очередной рейд по выявлению нелегалов, те даже не удосужились свернуть торговлю. Корреспондент РИА «Новый День», проехав по двум из основных городских магистралей – Комсомольскому проспекту (от улицы Молдавской через Чичерина) и проспекту Победы (до Теплотеха) насчитал на оживленных перекрестках сразу 6 нелегальных базаров. Торговцы ни от кого не прячутся и по-прежнему наваливают елки на дорожные ограждения, перекрывая обзор водителям.

29 декабря мы разместили информацию о нелегальных точках у Теплотеха на своем сайте, а днем 30 декабря позвонили в мэрию, к вечеру елки никуда не делись

Из-за этого рынка при повороте с Победы на Кирова дороги не видно совсем

Как чиновники не обнаружили эти точки за две недели – загадка (администрация Калининского района, например, находится менее чем в 500 метрах от Теплотеха).

Между тем, нелегальные продавцы неплохо заработали на своем скоропортящемся товаре: цены на пихту доходили до 2 тысяч рублей, елки продавали по 800 – 1 тысяче рублей, сосны шли чуть дешевле.

Челябинск, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 31.12.19

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