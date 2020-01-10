То мошенничество, то взятка: еще одно госучреждение Челябинской области попало в криминальную повестку

В Челябинской области директору бюджетного учреждения предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении Челябинской области, директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, топ-менеджер в апреле 2019 года получил 165 тысяч рублей от подчиненного сотрудника за оказание общего покровительства, включение в списки к получению поощрительных выплат и прочее.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении второго уголовного дела в отношении директора ГУП «Медтехника». Руководителя предприятия подозревают в заключении фиктивных договоров по оказанию маркетинговых услуг на миллион с лишним рублей. В прошлом году в отношении него же было возбуждено уголовное дело по факту заключения фиктивных договоров на оказание бухгалтерских услуг на сумму более миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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