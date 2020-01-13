Заколдованный рейс: в челябинском аэропорту уточнили ситуацию с отложенным рейсом в Москву

В аэропорту имени Курчатова уточнили ситуацию с отложенным рейсом в Москву.

Как уже сообщал «Новый День», рейс «Аэрофлота» пришлось отложить из-за неисправности воздушного судна. На онлайн-табло аэропорта указано, что рейс должен был выполнять самолет Sukhoi Superjet 100.

Но оказалось, что судно заменили, но и у него возникли неполадки: «По ситуации с неисправностью А-320. Пассажиры, как и планировалось, полетят в 12:45. В 21:00 должен улететь пустой 320-й, который к тому времени поставят на крыло техники «Аэрофлота», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Челябинск, Павел Зварзин

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