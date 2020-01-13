В Челябинске в очередной раз отменили рейс в Москву

В Челябинске в очередной раз отменили рейс в Москву, выполняемый самолетом Sukhoi Superjet 100.

«89 пассажиров рейса «Аэрофлота» SU 1533, которые должны были вылететь в 7:55, улетят рейсом SU 1421 в 12:45, – сообщили в челябинском аэропорту. – Причина – неисправность воздушного судна. Ожидаем прибытия техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее».

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с этим рейсом возникают регулярно. Например, в декабре борт несколько раз не могли вовремя отправить из Челябинска из-за неполадок, а 9 декабря Sukhoi Superjet, летевший из Челябинска, совершил нештатную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности оборудования.

Челябинск, Павел Зварзин

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