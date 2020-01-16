«Платит худой да горбатый, но не богатый»: что ждать от нового премьера России

Россию ждет ослабление региональных элит и тотальный налоговый контроль за населением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Государственная Дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. По мнению экспертов, теперь стоит ждать усиления влияния на внутреннюю политику финансового блока и роли технократии.

«Две «фишки» Мишустина: эффективность и цифровизация, – пишет telegram-канал «Мысли – Не Мысли». – Его назначение состоялось под конкретную задачу – потрошение всех и вся по вопросу расходования средств на обещания Путина. А на должности главы ФНС Мишустин показал, что умеет это делать. Правда, в области у цифровизации нашего героя были проколы, не хуже чем у Грефа (речь идет о приложении Федеральной Налоговой Службы для проверки чеков, оказавшемся «дырявым», то есть позволяющим легко получить персональные данные пользователя и всю историю его покупок, и массовая утечка личных данных клиентов Сбербанка в октябре 2019 года – прим. РИА «Новый День»)».

Наблюдатели подчеркивают: Мишустин – сторонник увеличения налогового давления на россиян и ужесточения контроля над электронными денежными системами и кошельками.

«Новый премьер прекрасно понимает, как новые технологии позволяют уходить от налогов и, наоборот, – как с их помощью довести фискальный контроль до тотального», – отмечает paradox _friends. И напоминает, как в феврале 2019 года, выступая в Совете Федерации, Мишустин заявлял: «Электронные денежные системы нерезидентов, которыми пользуется молодежь, не видны ЦБ, налоговой службе. [...] Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и других форм оплаты, которых не замечает государство и для которых нет регуляторики, опасны».

И тогда же будущий глава правительства предлагал для повышения доходов казны провести инвентаризацию всей недвижимости, включая «объекты «незавершенного» капитального строительства и земельные участки, выпавшие из оборота», а также навести порядок в сфере регистрации прав собственности.

«Отсюда следует, что премьерство Мишустина может оказаться весьма непростым и для «цифрового олигархата» (причём, не только отечественного, но и зарубежного, прежде всего, китайского), и для бенефициаров «гаражной экономики» (согласно официальным данным, до 15% трудоспособного населения в небогатых регионах зарабатывает на жизнь в гаражах, открывая там ремонтные мастерские, мебельные цеха, шашлычные, кондитерские и даже гостиницы – прим. РИА «Новый День»), и для хозяев «гаражно-цифровых хабов», – отмечают телеграмеры. – А это, в свою очередь, может спровоцировать дальнейшее усилению социально-политических угроз, которые и так весьма остро обозначились в минувшем 2019-м:

– «силовой турбулентности» (из-за демонтажа «обнальной» смычки между deep state и deep people);

–пробуксовке московской «машины консенсуса» (из-за прекращения её подпитки теневыми капиталами);

– радикализации «российских реднеков» (из-за тотального контроля над их, и без того весьма нестабильными, заработками)».

Эксперты полагают, что назначение Мишустина главой правительства знаменует начало выстраивания нового баланса:

– будут ограничены возможности вмешательство силовиков в экономические процессы;

– изменятся финансовые отношения между центром и регионами

– возможна корректировка ряда слишком затратных инициатив – например, пакета Яровой.

Новый премьер уже заявил о кардиальных переменах в правительстве.

«Из всего правительства Медведева на месте останется только Улюкаев», – шутят в соцсетях.

Инсайдеры сообщают, что «зачистке» предполагается подвергнуть не только кабинет министров, но часть министерств: ожидается наплыв аппаратчиков из регионов, что должно создать иллюзию близости нового управленческого корпуса к народу.

Но, несмотря на видимые активные пертурбации, основные «кукловоды» остаются прежними, отмечают эксперты, называя Мишустина креатурой Кудрина, призванной продвигать интересы Ковальчуков. Большую роль в судьбе Мишустина сыграл и Греф, которому теперь тоже прочат ряд преференций.

Самого Мишустина называют человеком безликим, но жестким и весьма талантливым в определенных сферах. Например, он умеет выбирать людей: его жена считается успешной бизнесменшой, и за 10 лет работы новоявленного премьера в ФНС, семья заработала около 1 млрд рублей.

Кстати, сегодня Мишустин, еще в статусе кандидата в премьеры, в очередной раз раскритиковал прогрессивную шкалу налогообложения, заявив, что повышенный налог собирать не с кого, так как среднего класса нет, а для «сверхбогатых» подобный подход вообще неэффективен. При этом он высказался категорически против списания банковских долгов с обнищавшего населения. Добавим, что именно Мишустин инициировал введение налога на самозанятых, который с средины наступившего года начнет действовать по всей стране.

Москва, Игорь Юров

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