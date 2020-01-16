Мишустин пообещал персональную ответственность для членов своего правительства

Все члены будущего правительства РФ будут нести персональную ответственность за достижение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Он заверил, что необходимые средства для выполнения поставленных главой государства задач у кабинета министров есть, а выделяемые на нацпроекты деньги будут работать на внутреннюю экономику.

В начале своей речи Мишустин поблагодарил главу государства за оказанное доверие и депутатов Госдумы за «готовность в конструктивному диалогу», который длится со вчерашнего вечера. «У нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года», – заверил кандидат в премьеры, отметив при этом, что для оперативного принятия нужных законов и нормативных актов кабинету министров потребуется помощь Государственной думы, а для реализации социальных инициатив в регионах – плотное взаимодействие с представителями власти в субъектах РФ. «Надо так выстроить ситуацию, чтобы люди вовремя получили соответствующие выплаты, и знали, как они могут без проволочек получить помощь», – подчеркнул он.

Вместе с тем кандидат в премьеры считает, что россияне уже сейчас должны почувствовать улучшение качества жизни, предпринимательского климата, сокращение административных барьеров и увеличение своих доходов.

При этом, как сказал Мишустин, «все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития». «Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, – подчеркнул он. – Конструктивная критика помогает нам лучше работать».

Отвечая на вопрос депутатов, не стоит ли подумать о списании банковских долгов населения страны, при том, что закредитованности россиян только за минувший год увеличились на 50 тысяч рублей на семью, Мишустин заявил, что категорически против. «Плохо оцениваю – это приведет к волне банкротств, – сказал он. – Я плохо оцениваю вообще списания, но это вопрос роли регулятора, и здесь мы должны смотреть совместно с Банком России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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