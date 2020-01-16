Путин предложил Медведеву несуществующее место работы

Президент России Владимир Путин поспешил обеспечить новое место работы своему предшественнику и последователю Дмитрию Медведеву. Напомним, вчера премьер-министр ушел в отставку вместе со всем российским правительством. Путин тут же предложил Медведеву пост в Совете безопасности.

Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», предложенного места пока не существует. Поэтому сегодня вечером президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе вводится должность заместителя председателя.

Занять этот пост, согласно представленному проекту, может гражданин России, не имеющий гражданства либо вида на жительства в другом государстве.

Право назначать зампреда Совбеза и определять его полномочия оставлено за президентом.

Между тем, появилась информация, что в Совете безопасности Медведев появится не один, а с некоторыми представителями оставленного правительства, призванными заменить ряд засидевшихся в структуре деятелей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.01.20

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