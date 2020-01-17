Санкт-Петербург может реально стать второй столицей России: по некоторым данным Госсовет РФ может разместиться именно в этом городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение возникло не спонтанно. Еще в апреле 2019 года было выдано задание на строительство корпусов для структуры.

«В трансферте Петербургу отводится место второй столицы государства. Здесь планируется творить историю и Смыслы, демонстрировать Имперский стиль и европейский статус государства Российского, – отмечает telegram-канал «Незыгарь». – Авторы проекта – Ковальчуки и Ротенберги: стройка обновленной столицы будет эпической.

Местные питерские элиты изнывают от затхлой провинциальности, которая пришла с Яковлевым и не уходила и с Матвиенко.

Да, и похоже на то, что такая энергетическая встряска полезна и Питеру, и самой российской элите.

Если перемены невозможны – нужно создать хорошую имитацию перемен».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.01.20

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