Коронавирус угрожает рублю

В ближайшие два года рубль может серьезно ослабнуть. Такие предсказания делают европейские эксперты, отмечая, что уже в 2021 году курс превысит 80 рублей за 1 евро, существенно подрастет и доллар, который уже сейчас превысил психологическую отметку в 64 рубля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рубль начал терять позиции 27 января, и за прошедшую неделю доллар стал на 2 рубля дороже.

Российская валюта начала слабеть еще с 27 января на фоне паники из-за вспышки коронавируса и снижающегося спроса на нефть. За прошлую неделю валюта просела на 2 рубля по отношению к доллару. В минувший понедельник негативная тенденция усилилась: курс ЦБ РФ на 4 февраля – 63,9 руб за доллар, что на 80 копеек выше, чем сутки назад. Евро подрос на 1,1 рубля – до 70,7 руб.

По мнению экспертов, в ближайшие два месяца рубль сможет удержаться от обвала. И, возможно, в апреле доллар подешевеет до 60,5 рубля, а евро – до 65,9 рубля, пишет «Газеты.Ru» со ссылкой на Nordea Bank.

Проблемы прогнозируются со второго квартала текущего года: к концу текущего года за доллар подрастет до 61,5 рубля, а евро – 72 рублей. А в 2021 году негативные тенденции усилятся, и доллар может подняться до 66 рублей, а евро преодолеет отметку в 80,5 рубля.

При этом ряд российских экспертов считает, что падение рубля может быть более быстрым и масштабным.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.02.20

Войны опять не будет. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / В воздухе Челябинска зафиксировано превышение ПДК углеводородов. / «Мир начнет разваливаться на куски»: в конце 2020 года нужно ждать новую «великую депрессию». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»