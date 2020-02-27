Коронавирус и нефть обваливают рубль: евро пробил полугодовой максимум

Российский рубль продолжает слабеть на фоне опасений из-за распространения коронавируса и дешевеющей нефти. В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднимался выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года, следует из биржевых данных.

По состоянию на 12:00 мск единая европейская валюта дорожала до 72,005 рубля, что выше цены закрытия вечерней торговой сессии на 73 копейки. Евро растет сильнее доллара на фоне укрепления европейской валюты на рынке форекс.

Курс доллара в ходе торгов максимально повышался до 65,81 рубля. На 12:00 «американец» торговался на отметке 65,89 рубля.

По данным Московской биржи на 16:08 мск, евро торгуется по 72,0125 рубля (+73 коп.), доллар – по 65,67 рубля (+20 коп.).

Банк России повысил официальный курс евро на 28 февраля на 40 копеек – до 71,6458 рубля, курс доллара на 9 копеек – до 65,6097 рубля.

Рубль начал заметно дешеветь в начале текущей недели на фоне падающих цен на нефть, резкого распространения китайского коронавируса в мире и обвала котировок на мировых биржах.

Сегодня днем мировые цены на нефть теряют немногим более 2%. Майские фьючерсы на нефтяную смесь Brent торгуются по $51,73 за баррель, апрельские фьючерсов на американскую легкую нефть WTI по $47,73 за баррель – это данные Лондонской биржи ICE на 13:55 мск.

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу возможной пандемии коронавируса. Быстрое распространение вируса по всему миру грозит замедлением мировой экономики и резким падением спроса на «черное золото», отмечают финансовые аналитики. Надо отметить, что в мире на сегодняшний день заражены коронавирусом более 82 тысяч человек. Общее число жертв превысило 2800 человек. ВОЗ призвала страны мира готовится к возможнйо пандемии.

По прогнозу некоторых отечественных экономистов, рубль в первом квартале 2020 года продолжит сдавать позиции на фоне коронавируса, который обрушивает мировые рынки. Они ожидают, что курс евро к лету будет на отметке 73-75 рубля, доллар повысится до 66-67 рублей.

У других экспертов прогнозы более оптимистические – они не предрекают столь заметного падения нацвалюты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.02.20

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