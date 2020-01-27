Иммунитет рубля истощен: на финансовом рынке наметился новый шок

Потрясения на международных финансовых рынках, связанные с опасениями пандемии в результате распространения китайского коронавируса, могут крайне негативно отразиться российской валюте. Как считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, в ближайшей перспективе на фоне роста нефтедобычи и прогнозов слабого экономического роста в ряде крупнейших государств стоит ожидать продолжения обвала цен на «черное золото», что может привести к росту курса доллара до 68 рублей.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время стоимость барреля нефти за рубли приближается к уровням 8-месячной давности, откуда неоднократно отмечался разворот к снижению российской валюты. «Попросту говоря, рубль начинал догонять слабеющую нефть. Это может произойти уже в ближайшие дни, если не часы. В предыдущие эпизоды, когда баррель в рублях разворачивался к росту, стабилизация наступала только после 10% повышения данного показателя. При стабильной цене нефти это выливается в 10% снижение рубля к доллару с текущих уровней вблизи 62 и может окончиться на уровнях выше 68», – отметил в своем обзоре Купцикевич.

Оценивая перспективы нефтяного рынка, аналитик отметил, что стоимость нефтяного сорта Brent уже опустилась до $58.50 – минимумов с октября прошлого года. При этом новости о распространении китайского вируса всю прошлую неделю оказывали серьезное воздействие на котировки, которые упали более чем на $6,5 или 10%. Причина – не только в страхах пандемии, но и рекордном повышении объемов нефтедобычи.

«Как это часто бывает на рынках, за сильными колебаниями редко стоит лишь одна причина. Показательно, как быстро нефть вернулась к снижению в начале месяца после смягчения противостояния между Ираном и США. В нашем случае стоит обратить внимание на повышение объемов добычи в Америке до рекордных 13 млн баррелей в сутки, в сочетании с увеличением запасов. Это возвращает инвесторов к страхам о том, что согласованных в конце 2019 года сокращений от ОПЕК+ может оказаться недостаточно для того, чтобы вернуть баланс спроса и предложения на рынки», – обратил внимание Купцикевич.

Аналитик также отметил, что глобально Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает, что рост потребления начнет ускоряться после подписания «Фазы 1» торгового соглашения Китая и США. Однако при этом стоит помнить, что темпы роста китайской экономики в 2019 году были минимальными более чем за 20 лет. Кроме того, недавно Международный валютный фонд сократил свой прогноз мирового экономического роста на 2020 год из-за понижения ожиданий от Индии.

«Понижение прогнозов роста в этих странах является намного более тревожным сигналом для мирового энергетического рынка, чем, скажем, замедление показателей США и Европы. Такая логика заставляет думать, что котировки Brent еще находятся в режиме поиска «дна». Нельзя исключать, что оно будет нащупано на уровнях заметно ниже $50 за баррель», – уточнил Купцикевич.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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