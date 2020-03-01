Уходим в тень. Гороскоп РИА «Новый День» на март 2020

В марте Солнце сначала будет находиться в знаке Рыб, а 20 числа перейдёт к Овну. Меркурий, находясь у Рыб, будет двигаться в обратном направлении в сторону Водолея, 4 марта достигнет его границы, 10 числа повернёт в обратную сторону, и 16 марта вернётся к Рыбам. Венера 5 марта перейдёт от Овна к Тельцу. Марс до 31 числа будет у Козерога, а затем отправится к Водолею.

Солнце в Рыбах способствует тайной деятельности и исследованию тайн. Также это подходящее время для уединения и занятия делами, соответствующим личным интересам и скрытым желаниям. Кроме того, люди в этот период становятся более дружелюбными и склонными к сочувствию.

При Солнце в Овне появляется тяга к лидерству или самостоятельности. Солнце обеспечивает дополнительной энергией, решительностью, волевыми качествами. Люди могут внезапно проявить свои организаторские таланты, возглавить команду и успешно решить проблему, опираясь при этом не столько на необходимость достичь цели, сколько на потребность в самореализации.

Меркурий в Рыбах стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, пробуждает интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это, однако, не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Меркурий в Водолее способствует свободному общению ради интереса и приобретения новых знаний, поддерживает дружелюбие, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Меркурий ориентирует людей на организованные совместные действия, особенно, связанные с обменом информацией – такие как планирование, изучение и обсуждение новых перспектив, различные тренинги.

Венера в Овне – бурная, чувствительная, остро реагирующая на происходящее, может легко загораться любовью или ненавистью – в зависимости от события. В этот период Венера своей прямолинейностью подталкивает высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию.

Венера в знаке Тельца спокойная, мягкая, ленивая, что проявляется в её пониженной эмоциональности и, благодаря этому, в большей устойчивости в отношениях. Люди в этот период предпочитают стабильность и склонны не обращать внимания на мелкие раздражители. В работе, особенно, в финансовой деятельности такое поведение уберегает от поспешных решений и связанных с ними потерь.

Период не подходит для операций, связанных с риском или требующих быстрых решений. Отношения в этот период тоже спокойные, мягко-чувственные, большое значение придаётся конкретике – как в словах, так и в действиях. Старые проверенные связи ценятся выше, чем новые, пока ещё неопределённые. В телесном контакте ценится мягкость, уютность, нежность.

Марс в Козероге наилучший помощник для тех, у кого есть чёткая цель и задача. Чем ясней представление о планируемых действиях, тем сильней будет положительное воздействие Марса, тем быстрей будет достигнут результат. Марс в этот период будет пробуждать в людях ответственность за результаты личного труда, настраивать на последовательность и упорство в работе, захватывая и мотивируя их так, что они как бы сольются со своей деятельностью в нечто единое.

Марс в Козероге занят идеей выполнить работу как можно лучше – в точности так, как требуется. Поэтому люди интересуются всеми подробностями задачи, которую предстоит выполнить. Им необходимо досконально знать, что и как делать, и что должно получиться. Иначе Марс будет в растерянности, и дело зависнет.

Марс в Водолее стремится к организации коллективных действий, рассчитывая достичь личной цели. Способствует началу нового дела, особенно, если оно прогрессивно, например, в нём используются новые технологии. Личный корыстный интерес в какой-то момент может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы ещё до начала совместных действий люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают.

Овен

В март астрологический фон у Овнов-мужчин в значительной мере будет сформирован негативными аспектами Сатурна с Меркурием и Плутоном, которые ухудшат интеллектуальные способности Овнов, осложнят взаимоотношения с окружающими и создадут неблагоприятные внешние обстоятельства.

В течение всего месяца Овны должны будут проявлять инициативу, действовать самостоятельно: прогноз по коллективной работе до 28 числа отрицательный. При этом промежутки 6 – 11 и 22 – 24 марта для одиночной деятельности не подходят, из-за негативного Марса в эти дни лучше важных решений не принимать.Также март не подходит для продвижения в карьере, Овнам следует сосредоточиться на удержании своих профессиональных позиций.

Прогноз по выполнению основной работы преимущественно отрицательный. Ситуация станет благоприятной только с 26 марта, поэтому важную деятельность рекомендуется перенести на конец месяца. Первая декада окажется особенно сложной в работе.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на первую половину месяца, до 17 марта, и положительный на вторую, при этом 21 – 22 и 28 – 29марта (оба промежутка – выходные) Овны столкнутся с затруднениями: из-за скопления напряжённых аспектов ближних планет эти дни непригодны для успешной работы.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц оценивается как успешное. Только 8 – 9 марта не рекомендуется принимать предложение партнёров, особенно заманчивое, нести крупные финансовые расходы, а также нежелательно отправляться в командировку, дальнюю поездку.

Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный, за исключением 20 – 22 марта, когда Венера будет действовать против Овнов.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но промежутки 9 – 10 и 22 – 27 марта будут напряжёнными. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью отрицательный до 26 марта. Материальное положение благополучное.

На Овнов-женщин до 27 числа будет негативно влиять напряжённый аспект Плутона с Сатурном, из-за которого перемены в жизни и работе в марте будут нежелательны. Сатурн помешает продвижению в делах, и в этом случае его влияние окажется благотворным, тогда как Плутон, провоцирующий изменения, будет действовать во вред Овнам.

До 27 марта нежелательны коллективные действия и попытки продвинуться в карьере, следует ожидать конфликтов с коллегами и руководством. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Овнов (но 23 – 24 марта нельзя принимать никаких важных решений).

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до 27 марта преимущественно негативный: относительно благоприятными для работы будут только промежутки 10 – 11 и 13 – 14 марта. При невозможности отказаться от коллективных действий рекомендуется оставаться на втором плане и не проявлять инициативы.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь месяц благоприятный. Гармоничный аспект Урана с Юпитером обеспечит успешное продвижение в делах в результате собственной активности Овнов.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый и преимущественно положительный. Сложности ожидаются в период 21 – 25 марта, и будут связаны с негативным воздействием Венеры. В этот период следует проявить особенную осторожность, осмотрительность, не допуская легкомыслия в финансовых и других решениях.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 18 – 19 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже в основном положительный (не подходят промежутки 13 – 15 и 23 – 25 марта). Материальное положение благополучное на весь месяц.

В первой декаде марта у Овнов-мужчин негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами (кроме 8 – 9 марта) характеризуются положительно.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе до 10 марта отрицательный, а по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также по сфере финансов положительный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается отрицательно до 17 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный, а по финансовой деятельности – благоприятный, за исключением 20 марта.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе преимущественно негативный, а по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансам – полностью положительный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин прогноз по основной работе становится положительным с 26 марта. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов затруднения возникнут 21 – 22 и 28 – 29 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе становится положительным с 27 марта, сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, а при работе с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов трудности ожидаются 21 – 25 марта.

Телец

Прогноз на март для Тельцов-мужчин благоприятный. Астрологический фон в этом месяце сформируется преимущественно из гармоничных аспектов Урана с Юпитером и Нептуном, Юпитера с Плутоном, Нептуна с Луной. Влияние напряженных аспектов будет незначительным.

Самое большее – в промежуток 12 – 14 марта на Тельцов негативно повлияет аспект Марса с Меркурием. В этот период не рекомендуется вести важные переговоры, встречаться с ценными людьми, партнёрами, обращаться в вышестоящие инстанции. И ещё 25 – 26 марта, из-за Венеры, не следует принимать финансовых решений.

Гороскоп даёт хороший прогноз для одиночной и самостоятельной деятельности, но также и для коллективной работы, и продвижения в карьере. Судя по гороскопу, март будет удачным месяцем во всех смыслах и направлениях деятельности.

Прогноз по выполнению основной работы положительный, кроме 12 – 14 марта. Уран предоставит новые и необычные возможности для продвижения в делах. Возможны удачные преобразования в работе, внедрение новых технологий, обновление оборудования, начало нового крупного проекта.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный, за исключением 12 – 14 марта.

Вторая половина месяца будет немного лучше первой. Возможно установление продуктивных контактов с новыми партнёрами или необычный поворот в деловых отношениях со старыми. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как полностью успешное. Хорошее время для командировок, дальних поездок, заключения договоров, контрактов.

Прогноз по финансовой сфере тоже благоприятный, только 25 – 26 марта следует проявить осторожность в расходовании средств и подписании финансовых документов с принятием на себя обязательств.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин прогноз на март благоприятный. В течение всего месяца их будут поддерживать гармоничные аспекты Юпитера, Урана, Нептуна и Плутона, которые обеспечат Тельцам наилучшие условия для продвижения в делах. Но небольшие трудности напряжённые аспекты всё-таки сумеют создать. Так, в промежуток 1 – 4 марта, из-за Венеры, ожидается напряжённость в отношениях с коллегами и, возможно, руководством. В эти дни лучше избегать коллективной работы. Кроме того, 4 марта не рекомендуется принимать какие-либо самостоятельные решения. Хотя прогноз по одиночной работе на весь март (кроме этой даты) положительный. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 6 – 8 марта. По гороскопу, в этот момент Тельцы окажутся под влиянием негативного аспекта Марса и Меркурия. Рекомендуется в эти дни не вести переговоры, не заключать никаких договоров, а также в это время лучше не обращаться в официальные органы и юридические организации. Но остальное время гороскоп даёт полностью положительный прогноз для обоих видов деятельности. Во второй половине марта Тельцы смогут добиться больших успехов, при этом от них ожидается большая, чем обычно, активность и самостоятельность, чему будет способствовать положительное влияние Марса. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже благоприятный. Гармоничные аспекты Урана и Плутона указывают на широкие возможности для расширения сферы деловых интересов и значительные шансы на успешное продвижение в делах. В сфере финансов сложности ожидаются 6 – 8 марта (из-за аспекта Марса и Меркурия), рекомендуется в эти дни ничего важного не предпринимать. Прогноз на остальное время положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 25 – 26 марта. Материальное положение благополучное.

В первой декаде марта у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности.

У Тельцов-женщин в основной работе, финансовой деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 6 – 8 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 12 – 14 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам благоприятный.

У Тельцов-женщин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются полностью положительно.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин в финансовой сфере затруднения возникнут 25 – 26 марта, остальная деятельность характеризуется как полностью успешная.

У Тельцов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в профессиональном плане прогноз преимущественно благоприятный. Важную роль в астрологическом фоне будет играть благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном, Ураном и Плутоном, которые, вдобавок, периодически будут поддерживаться гармоничными аспектами Солнца. Это создаст неплохие возможности для продвижения в делах. Напряжённые аспекты также в гороскопе присутствуют, но они окажут ограниченное воздействие, и Близнецы сумеют преодолеть их негативное влияние.

В целом гороскоп положительно характеризует, как коллективную, так и одиночную деятельность, однако в первой декаде, до 15 числа, Близнецам лучше действовать самостоятельно, в одиночку.

Прогноз по коллективной деятельности положительный на период с 9 марта, и также оцениваются перспективы карьерного роста.

Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный, начиная с 8 марта, а до этого он преимущественно негативный. Поэтому на первую декаду лучше ничего важного не планировать. Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, но если для основной работы самый благоприятный период – это вторая декада, то сотрудничество с партнёрами лучше всего будет идти в третью декаду.

Прогноз по взаимодействию с далекими деловыми партнёрами в целом положительный, но затруднения возникнут 1 – 2 и 16 – 18 марта. Из-за Венеры и Марса это неудобные для решения деловых вопросов промежутки, лучше в эти дни ничего не предпринимать.

Финансовая деятельность характеризуется положительно, особенно на период с 21 марта. Сложности ожидаются 18 – 19 марта, тоже из-за Венеры и Марса. Ситуация в доме, отношения с близкими до 15 марта благополучные, а затем напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 11 марта и в промежуток 16 – 18 марта неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Близнецов-женщин гороскоп на март в профессиональном плане преимущественно положительный. Благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном, Ураном и Плутоном создадут подходящие условия для успешного продвижения в работе, а также в карьере.

При этом действовать в одиночку Близнецам рекомендуется только в промежуток 2 – 13 марта, когда будут существовать благоприятные для этого возможности, а в остальное время, судя по гороскопу, желательно работать в коллективе (наилучшие период: 8 – 19 марта).

Прогноз по выполнению основной работы, за исключением 1 – 2 марта, благоприятный. Наибольшие успехи ожидаются в промежуток 8 – 19 марта (но и дальше ситуация будет ненамного хуже). В этот период прогнозирует очень эффективное взаимодействие, как с коллегами, так и партнёрами.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти такой же: полностью благополучный период в работе начнётся с 10 марта и продлится до конца месяца. До этого небольшие трудности ожидаются 1 – 2 и 4 – 5 марта. Все важные дела, а особенно контакты с официальными органами, лучше перенести на другие дни.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный только до 14 марта. Дальше преобладание получит напряжённый аспект Плутона с Венерой, из-за которого никакие изменения не будут благоприятными, и потому окажутся нежелательными. Всю работу рекомендуется завершить до указанной даты.

Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь период, но, на всякий случай, 1 – 2 марта лучше никаких операций не проводить.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 16 марта положительный, а затем до конца месяца негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде марта у Близнецов-мужчин в основной работе благоприятными будут 4 – 5 и 8 – 10 марта, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – промежутки 4 – 6 и 10 марта. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 1 – 2 марта. Прогноз по сфере финансов положительный. У Близнецов-женщин положительно характеризуются взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе затруднения возникнут 1 – 2 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин полностью положительно оцениваются основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 16 – 18 марта, а в сфере финансов – в промежуток 18 – 19 марта. У Близнецов-женщин полностью положительный прогноз для основной работы, взаимодействия с местными деловыми партнёрами и сфере финансов, а сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно на период 14 – 20 марта.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин гороскоп полностью положительно характеризует основную деятельность, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовую сферу. У Близнецов-женщин положительно характеризуется основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на март в профессиональном плане преимущественно благоприятный, однако значительных успехов в работе скорей всего не будет: гармоничные аспекты в астрологическом фоне немногочисленны и действуют кратковременно. Но и напряжённые аспекты тоже слабы.

В целом, судя по гороскопу, результативность этого периода будет зависеть от активности самих Раков. Им предлагается либо действовать самостоятельно, либо проявить свои лидерские качества в коллективе, создавая новые возможности для продвижения в делах. Только 9 – 11 марта Ракам не следует предпринимать никаких действий по собственной инициативе, так как негативные аспекты Марса и Сатурна в этом момент будут действовать против них.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, за исключением 9 – 11 марта. Возможен конфликт с коллегами или какие-то их действия против Раков (тайно или открыто). Но после этого эпизода ситуация для Раков улучшится, и сохранится такой до конца месяца.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет развиваться успешно. Но 27 –28 марта Солнце создаст неблагоприятную для Раков ситуацию, поэтому на эти дни лучше ничего важного не планировать. Наилучший период для работы: 10 – 20 марта.

Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит в основном только середина месяца – промежуток 13 – 24 марта. Но и на это время никаких значительных успехов не ожидается. Это явно второстепенное направление работы.

Прогноз по финансам до 21 числа в основном положительный, а на третью декаду негативный. Кроме того, для работы не подходят промежутки 4 – 6 и 10 – 11 марта.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 19 – 20 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 20 марта положительный, а затем негативный. Материальное положение преимущественно благополучное, кроме 20 – 21 марта.

У Раков-женщин период можно считать благоприятным, хотя финансовое положение окажется в этом месяце неустойчивым. Гармоничный аспект Солнца с Нептуном указывает на благоприятные возможности для применения своих деловых, творческих, интеллектуальных способностей в жизни и работе. В то же время этому аспекту противостоит напряжённый аспект Урана с Сатурном, который, наоборот, ограничивает возможности личной активности, и у Раков в связи с этим возникает конфликт, в котором главную роль будут играть они сами.

По гороскопу, лучшее время для проявления самостоятельности и деловой активности – это период с 12 марта и до конца месяца. В первой декаде лучше не спешить и не действовать в полную силу: нужно присмотреться и понять ситуацию.

Прогноз по основной работе подкрепляет эту мысль, так как в первой декаде ожидаются определённые сложности, а благоприятным положение становится именно с 12 марта.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью совпадает: до 11 числа ситуация не очень, а затем улучшается, и плавно продолжает улучшаться до конца марта. То же самое с взаимодействием с далёкими деловыми партнёрами: условия для работы становятся подходящим с 11 марта, то есть аспекты планет создают для всей деятельности один и тот же алгоритм.

Финансовая деятельность, как уже говорилось, будет идти неустойчиво, с постепенным ухудшением к концу месяца. Неблагоприятными будут промежутки: 9 – 11, 15 – 17, 19 – 22, 26 – 31 марта. Наилучший период для финансовых операций: 2 – 8 марта.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 3 – 5, 13 – 15, 31 марта. Материальное положение до 15 числа преимущественно благополучное, а затем неудовлетворительное.

В первой декаде марта у Раков-мужчин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возникнут 9 – 10 марта. Сложности в сфере финансов ожидаются 4 – 6 и 10 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. В сфере финансов трудности ожидаются 9 – 10 марта.

Во второй декаде у Раков-мужчин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и (кроме 11 марта) основная работа. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходит 11 марта, а для финансовой деятельности – 11 и 20 марта.

У Раков-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также основная работа. Для работы с финансами подходит только 12 – 14 марта.

В третьей декаде у Раков-мужчин полностью благоприятный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые трудности возникнут 27 – 28 марта. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Раков-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный. Прогноз по финансовой деятельности негативный.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на март в значительной мере неблагоприятный. В первые две декады, до 19 марта, на них продолжит воздействовать напряжённый аспект Нептуна с Юпитером, который сбивает их с правильного курса, искажая их представления о действительности. Гороскоп чётко указывает на нежелательность самостоятельных действий до указанной даты. Но и для коллективной деятельности прогноз тоже в основном негативный, поэтому Львам лучше переждать неблагоприятный период не расходуя понапрасну свои ресурсы.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей до 19 марта негативный, а затем, с прекращением действия указанного аспекта – положительный до конца месяца. В промежуток 7 – 9 марта у Львов может возникнуть идея провести некие преобразования, чтобы повысить эффективность работы. Судя по гороскопу, этого делать не следует: Львы потерпят неудачу. И она отразится на их профессиональном положении.

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый, и совпадает с предыдущим: до 19 числа он отрицательный, а затем положительный до конца месяца. В этом направлении не рекомендуется никакая самостоятельность, а в коллективных действиях нужно оставаться на втором плане, не принимая на себя ответственности.

До 19 числа период не подходит для обращения в официальные органы, юридические организации, ведения переговоров, заключения договоров и командировок. Всю важную работу рекомендуется перенести на третью декаду.

Прогноз по финансам, тем не менее, положительный на весь период, кроме 24 – 27 марта. Здесь напряжённые аспекты Венеры с Солнцем, Меркурием и Плутоном будут подталкивать Львов к плохим решениям.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 7 – 10 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом негативный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 24 – 27 марта.

У Львов-женщин в течение всего месяца будет действовать негативный аспект Нептуна с Юпитером. Он указывает на искажённое восприятие действительности и неверно выбранные ориентиры или цели.

При этом гороскоп показывает, что Львы в этот период будут во всеоружии своих знаний и навыков – в полной готовности их применить и достигнуть успеха (возможно, Львы даже уверены, что достигнут его). Тем не менее, судя по гороскопу, Львам ни в коем случае не следует действовать самостоятельно, в одиночку или под свою ответственность. Их действия могут быть успешными разве что в первые три дня, 1 – 3 марта, и тогда это совсем некстати вдохновит их на продолжение, и сразу же приведёт к неудаче.

Вся их деятельность в марте должна быть подчинена ходу обстоятельств и согласована с реальными возможностями, а не планами. Лучше всё отложить. Особенно рискованным для инициативы окажется промежуток 7 – 12 марта, когда Львы захотят действовать вопреки обстоятельствам. Но в это время они будут находиться под негативным воздействием Солнца, которое не позволит им действовать, и в результате Львы навредят своему профессиональному положению и перспективе карьерного роста. Поэтому прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами с 3 марта и до конца месяца негативный.

Рекомендуется беречь свои ресурсы, не торопиться с осуществлением планов и идей, лучше переждать неблагоприятный период. Прогноз по финансовой деятельности, наоборот, практически полностью положительный. Только 23 – 25 марта напряжённый аспект Венеры и Плутона будет подталкивать Львов к неверному решению (Львам следует избегать значительных изменений – нужно стремиться к сохранению стабильности).

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в период 7 – 9 марта ожидается напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, за исключением 7 – 12 марта и ещё, возможно, 26 – 28 марта. Материальное положение благополучное, кроме 23 – 25 марта.

В первой декаде марта у Львов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный, а по финансовой деятельности полностью положительный.

У Львов-женщин сфера финансов оценивается тоже положительно, а прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, за исключением 1 – 3 марта, негативный.

Во второй декаде у Львов-мужчин до 19 числа остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный.

У Львов-женщин прогноз прежний: основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются отрицательно, а финансовая деятельность положительно.

В третьей декаде у Львов-мужчин полностью благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов сложности ожидаются 24 – 27 марта.

У Львов-женщин по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами прогноз прежний. Для решения финансовых вопросов не подходит 23 – 25 марта.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на март остаётся не очень благоприятным. Астрологический фон формируется незначительным количеством аспектов, при этом напряжённые аспекты явно сильней гармоничных. По этой причине ситуация могла быть совсем плохой, если бы не малое их число и ограниченность воздействия во времени.

Активность Дев, по гороскопу, в первой половине месяца должна быть минимальной – за исключением основной профессиональной деятельности. То есть гороскоп рекомендует полностью сосредоточиться именно на ней, причём действовать не по своему усмотрению, а так, как требуют обстоятельства.

С 15 числа рекомендуется работать в одиночку, принимать решения независимо от коллектива, так как коллективная деятельность, особенно с 22 марта, оценивается как неудачная. Вообще, отношения с коллективом, похоже, в марте будут напряжёнными, и к концу месяца профессиональное положение Дев от этого может пострадать.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом благоприятный. Сложности ожидаются в третьей декаде, 21 – 22 и 27 – 28 марта. Аспекты Венеры и Солнца в эти дни не располагают к успешной деятельности, поэтому лучше ничего важного не предпринимать.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет в основном неудачным. Благоприятным окажется промежуток 10 – 19 марта, а также несколько дней в третьей декаде. Период не подходит для начала серьёзной совместной работы.

Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами ещё хуже: только 14 – 20 марта можно достичь некоторых положительных результатов, в остальные дни сотрудничество окажется провальным.

Финансовая деятельность будет неустойчивой. Положительно оцениваются только промежутки 3 – 5, 12 – 20 и 31 марта.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 26 – 27 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 1, 20 – 22 и 28 марта. Материальное положение в первой декаде неустойчивой, а затем в основном благополучное.

У Дев-женщин в астрологическом фоне выделяются напряжённые аспекты Нептуна с Солнцем и Урана с Луной. Они указывают на неблагоприятные внешние условия для жизни и работы Дев – им следует в марте ожидать помех и неожиданных неприятностей. Также ситуацию омрачит негативный Сатурн, препятствующий успешному ходу работы и создающий помехи в достижении жизненных целей.

Гороскоп рекомендует Девам в этом месяце не стремиться достичь значительных результатов – лучше поберечь ресурсы до более благоприятного времени. Он указывает, что и коллективная, и одиночная деятельность Дев будет сопряжена с различными трудностями, и что Девам не следует проявлять инициативу и свои деловые качества.

При правильной постановке работы наилучшие перспективы в этом месяце будут у сотрудничества с местными деловыми партнёрами – начиная с 3 марта и до конца месяца, в этом направлении Девы будут вполне успешны. Вероятно, именно этой деятельностью им и следует ограничиться.

Прогноз по основной работе благоприятен только на период 3 – 17 марта. После этого ожидаются сплошные неудачи. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается как провальное, и не рекомендуется. Все планы лучше отложить, а командировки перенести.

При этом прогноз по финансовой деятельности – благоприятный. Только в промежутки 21 – 22 (выходные) и 26 – 28 марта условия для финансовых операций окажутся неподходящими, из-за чего всю деятельность следует перенести (а лучше всё сделать раньше).

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью отрицательный. Материальное положение в первой половине месяца напряжённое, а с 15 марта – в основном благополучное.

В первой декаде марта у Дев-мужчин положительный прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуются отрицательно.

У Дев-женщин прогноз положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 1 – 2 марта. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный.

Во второй декаде у Дев-мужчин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам благоприятный, за исключением 11 марта, а по работе с далёкими партнёрами отрицательный – за исключением 11 – 13 марта.

У Дев-женщин в основной деятельности затруднения возникнут 18 – 20 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный, а по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности – положительный.

В третьей декаде у Дев-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 21 – 23 и 27 – 28 марта. Прогноз по финансовой деятельности и работе с далёкими партнёрами негативный.

У Дев-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный, а по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – положительный. В сфере финансов затруднения ожидаются 21 – 22 и 26 – 28 марта.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на март в профессиональном плане в целом благоприятный. Но в первой декаде в астрологическом фоне ещё сохранится действие напряжённого аспекта Сатурна с Меркурием, препятствующего продвижению Весов в работе и ухудшающего их интеллектуальные и коммуникативные способности. По этой причине планировать важные мероприятия на первую декаду не рекомендуется. Также первая декада негативно оценивается в плане продвижения в карьере.

Вообще же, гороскоп рекомендует Весам в марте проявлять собственную инициативу и самостоятельность: прогноз по одиночной деятельности благоприятный. Коллективная работа тоже оценивается в принципе положительно, но там результативность окажется хуже.

Прогноз по выполнению основной работы негативный до 11 марта и положительный на остальное время до конца месяца. Весы окажутся под влиянием гармоничного аспекта Сатурна с Юпитером, которые ориентирует Весы на применение всех своих способностей и навыков. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами немного хуже: здесь благоприятный период начнётся с 13 марта, и, кроме того, в промежуток 27 – 28 марта, из-за Марса с Меркурием, у Весов возникнут трудности в деловом общении с партнёрами. Но остальные дни гороскоп оценивает как успешные.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как в целом успешное, хотя и с некоторым ухудшением в третьей декаде (под влиянием Венеры и Плутона могут возникнуть разногласия по поводу перспектив, а также в финансовых вопросах в промежуток 24 – 27 марта, Весам лучше придерживаться прежнего курса).

Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутков 1 – 7 и 25 – 28 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 24 – 27 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутков 4 – 7 и 24 – 26 марта. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин в течение всего месяца будет действовать напряжённый аспект Плутона с Солнцем, из-за которого изменения в этот период окажутся не в пользу Весов. Внешние обстоятельства будет складываться против намерений Весов, поэтому объективно они будут заинтересованы в сохранении существующего положения. Личные возможности и ресурсы в этом месяце будут ослаблены, и гороскоп не рекомендует проявлять инициативу или действовать самостоятельно, в одиночку. Желательно работать в коллективе на втором плане.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный, за исключением промежутка 7 – 9 марта. В эти дни у Весов появится возможность сделать что-то необычное, изменить ситуацию с намерением что-то улучшить. Однако, судя по гороскопу, Весам это не удастся, получится только вред. Рекомендуется отказаться от этой идеи или перенести её исполнение на другое время.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный (и лучший в месяце), кроме промежутка 18 – 20 марта. В этот момент, под влиянием напряжённого аспекта Венеры с Меркурием между Весами и партнёрами возникнет взаимное непонимание и конфликт. Не следует в эти дни принимать важные решения – они окажутся неверными.

Взаимодействие с далёкими партнёрами будет складываться в основном неудачно, положение улучшится только в конце месяца, 29 марта.

Финансовая деятельность будет идти успешно, но с плавным понижением эффективности. В период 25 – 27 марта Весы рискуют принять неверное решение, которое приведёт к убыткам.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде марта у Весов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный. Для финансовых операций не подходит промежуток 1 – 7 марта. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. В основной работе сложности ожидаются 7 – 9 марта. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Весов-мужчин положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. При взаимодействии с местными партнёрами затруднения ожидаются 11 – 12 марта.

У Весов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 18 – 20 марта. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Весов-мужчин основная работа оцениваются как успешная. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 27 – 29 марта. Прогноз по работе с далёкими партнёрами в целом положительный. В сфере финансов сложности возникнут 25 – 28 марта.

У Весов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере затруднения возникнут 25 – 27 марта. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный до 29 марта.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин с 7 марта в астрологическом фоне начнёт действовать напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который ухудшит их отношения с окружающими, коллегами и партнёрами.

Период не подходит для ведения ответственных переговоров, посещения официальных органов, вышестоящих инстанций – по крайней мере, в первой половине месяца. Также до середины марта не рекомендуется работать в коллективе: желательно сосредоточиться на одиночной, самостоятельной деятельности. Кроме того, до 16 числа не следует предпринимать никаких действий для продвижения в карьере.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный только на период 1 – 6 марта, дальше до конца месяца прогноз резко негативный. Желательно понизить деловую активность до минимума. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами лучше, но гороскоп указывает на трудности в промежутки 7 – 15, 19 – 21 и 29 – 31 марта. В остальные благоприятные дни Скорпионы смогут успешно заниматься только текущей деятельностью.

Период не подходит для начала нового проекта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный. Судя по гороскопу, будет очень хорошо, если период 3 – 15 марта Скорпионы проведут в командировке или дальней поездке: на это время гороскоп прогнозирует значительные успехи. В промежуток 16 – 19 марта не рекомендуется начинать новое дело, увлекаться внезапно возникшей мыслью или предложением партнёров. Как минимум, его будет нужно ещё раз обдумать в другие дни.

Финансовая деятельность в целом будет успешной, но некоторые сложности ожидаются в промежутки 5 – 15 и 31 марта. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин в астрологическом фоне марта наблюдается значительное преобладание гармоничных аспектов над напряжёнными, поэтому, по гороскопу, месяц окажется вполне успешным. Но в первой декаде напряжённый аспект Урана с Венерой всё-таки сумеет проявить себя негативно в период до 9 числа, и Скорпионам следует это учитывать. Так, гороскоп указывает на желательность того, чтобы в этот промежуток Скорпионы действовали самостоятельно, в одиночку. А вообще, рекомендуется в первой половине месяца работать самостоятельно, а во второй – в коллективе.

Начиная с 4 марта, у Скорпионов будут неплохие возможности для продвижения в карьере или укрепления своего профессионального положения. Прогноз по выполнению основной работы положительный на весь месяц. Наилучший период: 5 – 16 марта. Гармоничные аспекты Плутона, Юпитера и Сатурна помогут Скорпионам достичь успеха и значительно продвинуться в делах. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже окажется успешным, и будет идти ровно, без провалов и неожиданностей.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 4 марта отрицательный, а далее до конца месяца благоприятный. Возможна успешная поездка, командировка. Аспекты Урана указывают на возможность неожиданных благоприятных событий, изменений, внезапное открытие интересных перспектив.

Прогноз по финансам на период до 17 марта скорей отрицательный (ситуация будет неустойчивой), а далее до конца месяца – положительный. Поэтому важные операции лучше перенести на вторую половину марта. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение 1 – 8 марта неудовлетворительное, а далее благополучное.

В первой декаде марта у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, основная работа до 7 марта оцениваются положительно, а далее негативно. Для финансовой деятельности подходит только промежуток 2 – 5 марта.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходит 1 – 3 марта, а для финансовой деятельности – промежутки 1 – 3 и 9 марта.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин полностью отрицательный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 16 – 19 марта, а для работы с далёкими партнёрами – все дни, кроме 16 – 19 марта. Прогноз по сфере финансов отрицательный.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит период 17 – 20 марта.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 29 – 31 марта. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами положительный.

У Скорпионов-женщин прогноз по всей деятельности благоприятный.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин ситуация в марте в профессиональном плане сложится относительно благополучная, так как астрологический фон будет состоять в основном из гармоничных аспектов. Однако вообще аспектов в марте образуется немного, поэтому можно ожидать, что в этом месяце не будет ни значительных достижений, ни крупных провалов. Но в середине месяца Стрельцам окажет поддержку благоприятный для них аспект Юпитера с Сатурном, который поможет сосредоточить усилия в нужном месте и за счёт этого достичь больших, чем обычно, успехов. В целом месяц ожидается спокойным. Прогноз по основной работе положительный. В промежуток 5 – 7 марта у Стрельцов возможна повышенная активность с целью привлечения к какой-то работе партнёров, однако эта попытка закончится неудачей. Поэтому рекомендуется не увлекаться и беречь ресурсы. В остальные дни месяца никаких неприятностей не наблюдается. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти успешно, но в начале месяца, 1 – 3 марта, возникнут какие-то сложности по формальным моментам совместной деятельности (затем всё наладится, и течение всего месяца никаких проблем не возникнет). Для работы с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит промежуток 8 – 20 марта, и будет хорошо, если Стрельцы используют это время максимально эффективно, и закончат всю работу к концу этого периода. Дальше, по гороскопу, результативность значительно снизится и останется низкой до конца марта. В промежуток 5 – 7 марта никакие действия не рекомендуются. Можно обсуждать, но нельзя ничего предпринимать. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный. 22 – 23 марта не рекомендуются никакие операции. Кроме того, в эти дни возможен конфликт. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 и 20 – 21 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное.

У Стрельцов-женщин в астрологическом фоне марта заметную роль играют неблагоприятные аспекты Меркурия с Марсом и Плутона с Сатурном. Они предвещают сложные отношения с коллегами и трудности в работе, сопряжённые с происходящими изменениями – на работе или вообще в окружающем пространстве. При этом отношения с руководством не пострадают, поскольку гороскоп даёт положительный прогноз по возможности продвижения в карьере или укрепления своего профессионального положения.

Отчётливо прослеживается зависимость пониженной эффективности работы от отношений с коллегами: в случае одиночной деятельности, проблемы будут существовать только в первой декаде (и они не связаны с этой ситуацией), а при коллективной деятельности сложный период продлится до 23 марта. Именно так выглядит прогноз по коллективной деятельности и по выполнению основной работы.

Только с 23 числа прогноз становится положительным, и у Стрельцов появляется смысл работать в этом направлении в полную силу. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно на весь месяц, кроме 1 марта (из-за негативного Марса).

Работа с далёкими деловыми партнёрами будет в основном успешной, но неустойчивой, с перерывами и задержками. В промежуток 5 – 8 марта не следует активизировать отношения с партнёрами, хотя это должно выглядеть соблазнительно. Лучше перенести планы на другие дни.

Прогноз по финансовой деятельности полностью благоприятный, но работа будет идти с постепенным понижением эффективности. 23 – 24 марта возможен финансовый конфликт.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 4 – 6 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорей негативный. Материальное положение благополучное, за исключением 1 марта.

В первой декаде марта у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 5 – 7 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, кроме 1 – 3 марта.

У Стрельцов-женщин тоже полностью положительный прогноз по финансовой деятельности, а прогноз по основной работе, наоборот полностью отрицательный. При работе с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 1 марта, а при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 5 – 8 марта.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин прогноз по всей деятельности благоприятный.

У Стрельцов-женщин преимущественно отрицательно характеризуется основная работа. Прогноз по всей остальной деятельности положительный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин положительно оценивается основная работа и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 27 – 28 марта, а в сфере финансов – в промежуток 22 – 23 марта.

У Стрельцов-женщин в основной работе трудности ожидаются 21 – 22 марта. Прогнозы по остальной деятельности полностью благоприятные.

Козерог

Гороскоп на март у Козерогов-мужчин в профессиональном плане остаётся преимущественно благоприятным. Определённые проблемы доставят напряжённые аспекты Урана с Венерой и Меркурия с Марсом, но они не сильно отразятся на результатах работы, скорей будут создавать нервозность обстановки. Особенно это будет чувствоваться в первой декаде при коллективной работе.

Одиночная, самостоятельная деятельность Козерогам не рекомендуется, так как большая часть такой работы, по гороскопу, окажется неудачной. Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный, с постепенным улучшением к концу месяца. Сложатся удачные условия, сочетающие возможности собственных качеств Козерогов и благоприятных обстоятельств в окружающей среде. При этом не вполне гармоничные отношения с коллегами не повлияют на результаты работы.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами точно такой же, что означает, что большую часть времени Козерогов будет занята контактами с партнёрами, а не с коллегами. Было бы хорошо, если бы Козероги посвятили всё своё время этим направлениям деятельности.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. Совместная деятельность окажется прерывистой, с задержками и с отрицательными в основном результатами. Рекомендуется перенести планы на будущее.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутков 11 – 15 и 23 – 24 марта. Не следует проявлять активность, так как обстоятельства сложатся против Козерогов.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 12 – 14 марта. Материальное положение в первой декаде неустойчивое, а затем благополучное.

У Козерогов-женщин гороскоп на март в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Некоторые хлопоты доставят негативные аспекты Плутона с Солнцем и Меркурия с Марсом, но значительного влияния на результаты работы они не окажут.

В первой декаде у Козерогов ожидаются сложности в отношениях с коллегами, поэтому им будет лучше несколько отдалиться и действовать самостоятельно. Правда, всё равно Козероги столкнутся с трудностями в промежутки 1 – 2 и 7 – 9 марта, но они хотя бы смогут контролировать ситуацию, и не будут зависеть от посторонних факторов, и это поможет им быстро преодолеть сложные моменты. С 10 марта гороскоп рекомендует уделять больше внимания самостоятельным действиям, поскольку в этом случае Козероги будут более эффективными и столкнуться с меньшим числом проблем и неприятных моментов.

Прогноз по основной работе полностью положительный, ожидается высокая эффективность деятельности Козерогов. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется положительно и ненамного уступает предыдущему прогнозу. Рекомендуется сосредоточиться именно на этой деятельности, потому что прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами значительно хуже, особенно для первой декады.

Положительно оценивается только промежуток 11 – 24 и ещё 29 – 31 марта, но успехи в эти дни окажутся незначительными, поэтому не стоит специально ради них отрываться от другой работы. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, но с понижением к концу месяца, поэтому важные вопросы лучше решать оперативно. В промежуток 23 – 24 марта не рекомендуется что-либо менять в работе, также в эти дни возможен финансовый конфликт.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 12 – 14 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный до 27 марта. Материальное положение благополучное.

В первой декаде марта у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

У Козерогов-женщин тоже прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой сфере благоприятный, а взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется отрицательно.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся прежним. Финансовая деятельность до 17 марта будет неудачной. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт практически полностью положительный прогноз по всей деятельности.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз по-прежнему положительный. В финансовой деятельности затруднения ожидаются 23 – 24 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами преимущественно отрицательный.

У Козерогов-женщин положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере затруднения возникнут 23 – 24 марта, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 25 – 28 марта.

Водолей

Гороскоп на март у Водолеев-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Астрологический фон состоит из большого числа гармоничных аспектов, а влияние напряжённых аспектов незначительно и кратковременно. Гороскоп фиксирует значительный запас ресурсов у Водолеев и готовность использовать их в нужный момент.

Но гороскоп предупреждает, что в промежуток 5 – 8 марта нежелательно проявлять инициативу, действовать самостоятельно, поскольку субъективная готовность к действиям вступит в жёсткое противоречие с влиянием негативного Сатурна, и Водолеи не смогут с ним справиться. Кроме того, 3 – 4 марта, желательно избежать участия в неких коллективных действиях или хотя бы обезопасить себя от ответственности за отрицательный результат.

Прогноз по основной работе положительный, за исключением 5 – 8 марта, о чём уже сказано. Вторая половина месяца окажется немного лучше по результатам, чем первая. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же – и тоже не следует действовать самостоятельно 5 – 8 марта. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно, но сложности возникнут в промежутки 5 и 13 – 16 марта. В первую дату не следует отправляться в командировку, а во втором случае Водолеи столкнутся с помехой от Сатурна, и вряд ли смогут её преодолеть.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, при этом первая половина месяца будет лучше второй. 21 и 26 марта никаких финансовых операций совершать не следует.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 6 – 8 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 21 – 22 марта. Материальное положение 1 – 4 марта неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Водолеев-женщин в первой половине марта преимущество будут иметь гармоничные аспекты планет, а во второй – напряжённые. Гороскоп недвусмысленно рекомендует Водолеям выполнить всю важную работу до 16 – 17 марта. В первой половине месяца наилучших результатов Водолеи достигнут в коллективной деятельности, хотя и одиночная работа характеризуется как успешная. Во второй половине их ожидает много проблем. Прогноз по выполнению основной работы благоприятный до 17 марта.

В первой половине марта на Водолеев будет воздействовать благотворный аспект Юпитера и Венеры, способствующий успешной коллективной работе и карьерному росту. Это период успешного сотрудничества, ведения переговоров, открытия новых перспектив. С указанной даты и до конца месяца прогноз становится отрицательным.

Аспект Сатурна с Меркурием закроет Водолеям путь вперёд. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный до 22 марта. Гармоничный аспект Юпитера с Луной обеспечит Водолеям хорошие контакты с партнёрами, возможно заключение выгодного договора, также это подходящее время для посещения официальных органов и юридических организаций. Затем, с 22 марта и до конца месяца, начнётся полоса неудач.

В отношениях с окружающими возникнут сложности. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами до 16 марта положительный, а далее преимущественно негативный. Также в это время гороскоп не советует проявлять инициативу, действовать самостоятельно.

По финансовой деятельности: на первые две декады прогноз благоприятный, а с 20 марта он становится отрицательным. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 17 марта благополучное, а далее неудовлетворительное.

В первой декаде марта у Водолеев-мужчин положительно оценивается финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 5 – 8 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, кроме 5 марта.

У Водолеев-женщин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сфере финансов тоже положительный, за исключением 1 марта.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются 13 – 16 марта.

У Водолеев-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 17 – 20 марта. Для решения финансовых вопросов не подходит 20 марта, а для взаимодействия с местными деловыми партнёрами – 16 и 20 марта.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин положительный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов некоторые сложности могут появиться 21 и 27 марта.

У Водолеев-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой сфере характеризуются негативно.

Рыбы

В марте у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Главную роль в астрологическом фоне будут играть гармоничные аспекты Урана с Солнцем и Луной, а также аспект Юпитера с Плутоном. Одновременно с ними в первой декаде на Рыб будут воздействовать напряжённые аспекты Венеры и Марса, которые осложнят деловые отношения с коллегами и руководством, и создадут проблемы в плане карьерного роста. Далее ситуация немного улучшится, но всё равно для продвижения в карьере месяц останется неподходящим.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятен на весь месяц. Гармоничные аспекты Урана обеспечат Рыбам условия для применения их навыков и талантов, реализации идей, планов, кроме того, возможны неожиданные позитивные изменения. Наилучший период для работы: 10 – 21 марта.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, особенно с 10 марта и до конца месяца. Это период у Рыб особенно удачен для различного рода отношений с окружающими, в том числе деловых контактов с официальными органами и юридическими организациями. Вероятно, у Рыб произойдут новые встречи, перед ними откроются новые возможности, способствующие успеху в делах.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный только на первую декаду. С 11 числа в работе с ними Рыбы будут сталкиваться с разнообразными сложностями, из-за чего их планы останутся нереализованными. Также в это время, по гороскопу, не следует проявлять личную инициативу и принимать на себя ответственность.

Прогноз по финансовой деятельности до 24 марта положительный, а на остальные дни негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, но 24 – 25 марта могут возникнуть проблемы.

У Рыб-женщин в течение всего месяца в астрологическом фоне будет присутствовать напряжённый аспект Урана с Юпитером, который указывает на нежелательность обновления, непрактичность идей, планов у Рыб, а также на неожиданные и неблагоприятные перемены в жизни и работе. Рыбы рискуют переоценить свои возможности и ввязаться в неподъёмное дело. Кроме того, опасность представляют поездки, командировки – могут произойти нежелательные события в пути.

Период не подходит для заключения договоров с новыми партнёрами и начала новой совместной деятельности. По этой причине гороскоп даёт отрицательный прогноз для сотрудничества с далекими деловыми партнёрами. В течение всего месяца ситуация будет неподходящей для этого, но особенно неблагоприятными условия будут в промежуток 5 – 12 марта. Также на этот период гороскоп негативно оценивает самостоятельную, одиночную деятельность Рыб.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный на весь месяц, кроме 24 – 25 марта. Аспект Венеры и Плутона, действующий в эти дни, будет провоцировать на легкомысленные и неблагоприятные для Рыб действия. Нежелательна работа в коллективе.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью положительный, особенно на период с 12 марта и до конца месяца. Рыб в это время будет поддерживать гармоничный аспект Сатурна с Луной, стимулируя лучшие их деловые качества.

Прогноз по финансовой деятельности в целом благоприятен, но значительных достижений в марте не усматривается. Тем не менее, первая декада будет наиболее успешной, и важную работу лучше выполнить в эти дни. При этом гороскоп негативно оценивает промежутки: 5, 7, 23 – 24 и 31 марта. В эти дни на Рыб негативно будут влиять Венера и Марс, провоцируя на легкомысленные поступки и конфликты с окружающими.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая 1 – 2, 9 и 11 марта. Материальное положение тоже благополучное, за исключением 1 – 2 марта.

В первой декаде марта у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью положительный. В финансовой сфере небольшие сложности возникнут 5 и 7 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин остаётся положительным прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 11 – 12 и 17 – 19 марта.

У Рыб-женщин тоже положительный прогноз для основной деятельности, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансам. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается преимущественно отрицательно.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп позитивно оценивает основную деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

У Рыб-женщин прогноз полностью положительно характеризуется сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения ожидаются 24 – 25 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансам отрицательный.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 01.03.20

1 – 2 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / 29 февраля – ожидаются следующие события – Челябинск. / Коронавирус покусился на мужскую моду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»