В южноуральских городах не хватает самого элементарного

Жители Челябинской области обозначили, чего, в первую очередь, не хватает в городах: оказалось, самого элементарного – без чего город считать таковым просто невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование провел на своей странице в Instagram глава региона Алексей Текслер. Выбор участникам предложили небольшой – всего 4 позиции. Результат удивил самого губернатора.

Наиболее ожидаемые властями ответы оказались в конце списка: на последнем месте школы и детские сады – об их дефиците заявили 17% респондентов. Ненамного опередили детские учебные заведения парковочные места – в них остро нуждаются около 18% опрошенных. В спортивных комплексах нуждаются почти 26% южноуральцев. А 40% участников опроса заявили, что в городах не хватает тротуаров и дорог.

«Элементарно выйти из подъездов люди не могут», – резюмировал глава региона.

Добавим, что еще в южноуральских городах отмечается дефицит парков и скверов, досуговых учреждений, медицинских заведений, да еще много чего, не вошедшего в опрос, – вплоть до пандусов и банальных велодорожек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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