Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно приземлился в Казани

Самолет, выполнявший рейс «Челябинск – Москва» экстренно приземлился в Казани.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт вылетел сегодня из аэропорта имени Курчатова в 7:35 по местному времени (5:35 мск), через час с небольшим вынужден был совершить внеплановую посадку: одному из пассажиров стало плохо. На борту оказалась врач, которая оказала первую помощь и «довела» 60-летнего мужчину до посадки. В Казани пассажира госпитализировала бригада скорой помощи.

Борт должны были отправить в Москву в 8:00 мск, но, судя по данным авиарадаров, самолет до сих пор находится в Казани.

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