Экс-мэр Миасса покинет колонию строгого режима, но продолжит «сидеть»

Экс-мэру Миасса Геннадию Васькову смягчили приговор: бывший чиновник покинет колонию строго режима.

Как уже сообщал «Новый День», Васьков обвинялся в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также покушении на получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, градоначальник в 2017 году решил посодействовать группе мошенников, в которую входили руководитель отдела дошкольного образования МКУ «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев.

Васьков подписал разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию, зная, что оно не соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. После чего одобрил приобретение здания по завышенной цене в качестве помещения для филиала детского сада «Умка». За это он просил у подельников 1 миллион рублей.

В результате при продаже здания были похищены 24 млн рублей. Средства, предназначенные в качестве взятки, должны были быть переданы мэру после перечисления средств по контракту, однако другие участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 29 ноября прошлого года Миасский городской суд признал Васькова виновным и приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.

Прокуратура и сторона защиты вердикт обжаловали.

Сегодня Челябинский областной суд изменил приговор Миасского городского суда от 29 ноября 2019 года.

«Суд апелляционной инстанции исключил дополнительное наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей, изменил категорию преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение вида исправительного учреждения с колонии строго режима на колонию общего режима, – сообщили в ведомстве. – В остальном, назначенное городским судом окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет, оставлено без изменения.

В апелляционном представлении прокурор просил ужесточить наказание.

Обжалуя приговор суда первой инстанции, сторона защиты настаивала на смягчении наказания для Васькова.

Приговор вступил в законную силу».

Челябинск, Павел Зварзин

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