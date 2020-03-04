Экоактивистка из Челябинска пытается попасть на совещание полпреда в УРФО по нацпроекту «Экология»

Челябинская общественница Надежда Вертяховская попросила полпреда президента в УрФО Николая Цуканова включить ее в состав совещания 13 марта в Челябинске.

Напомним, в этот день в Челябинске планируется окружное совещание по реализации национального проекта «Экология». К участию в мероприятии приглашены губернаторы всего регионов УрФО, профильные вице-губернаторы, министры, начальники окружных управлений Росприроднадзора, руководители прироодохранных прокуратур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известная экологическая активистка Надежда Вертяховская направила Цуканова и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письма с просьбой включить ее в число участников совещания. «Конечно, скорее всего «вежливо» откажут, но тем не менее... Делай что можешь, и будь что будет», – написала челябинка, инженер-технолог по образованию, член рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды при администрации Челябинска.

В качестве обоснования заявки общественница и эксперт называет отказ министерства экологии Челябинской области прислушаться к рекомендациям специалистов при формировании перечня мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» в регионе.

«Хочется надеяться, что планируемое совещание проводится не для «галочки», а даст толчок оздоровлению экологической ситуации в Уральском регионе», – заканчивает обращение Надежда Вертяховская.

Экоактивисты выражают надежду, что чиновники согласятся выслушать их соратницу. И одновременно готовятся пикетировать совещание. «Уведомление подано, идет процедура согласования, следите за информацией», – сообщают они в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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