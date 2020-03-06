Челябинские чиновники побоялись подпускать общественников к полпреду

Мэрия Челябинская не согласовала экологический пикет под окнами регионального правительства.

Как уже сообщал «Новый День», 13 марта в Челябинске полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов проведет совещание с главами регионов округа по

реализации национального проекта «Экология».

Экоактивисты собирались провести пикет рядом с резиденцией правительства, чтобы обратить внимание полпреда на самые больные вопросы. Однако свободного места для них не нашлось: если верить чиновникам, в пятницу 13-го возле областной администрации планируется масса мероприятий.

«Как всегда, заявленная площадка (бульвар Славы от улицы Цвиллинга до улицы Советской) оказалась крайне популярной, каким-то бедолагам придется мерзнуть на ней 13 марта аж с 7:00 до 22 часов, – рассказал один из организаторов пикета Василий Москвец. – Предложенные же администрацией иные варианты мест пикетирования, к сожалению, неприемлемы, поскольку не соответствуют цели пикета: доведение до сведения полпреда и других участников совещания объективной и достоверной информации об экологической обстановке в области.

Что ж... будем искать другое решение».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.03.20

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