Путину предлагают провести досрочные выборы в Госдуму

Выборы Госдуму РФ могут состояться уже в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полномочия нового парламента истекают в 2021 году, однако с января в руководстве страны обсуждают вариант досрочных перевыборов. Объявить об этом могут уже в ближайшее время.

При этом в Москве нет единой позиции по вопросу и даже непонятно, кому принадлежит идея, отмечает «Проект» со ссылкой на свои источники: в Госдуме утверждают, что идею переизбрать нижнюю палату уже в текущем году предлагает внутриполитический блок Кремля, курируемый Сергеем Кириенко. В Кремле уверяют, что тему досрочных выборов муссируют сами депутаты, а у руководства страны пока нет окончательного мнения по этому поводу.

«Собеседники, близкие к Кремлю, рассказывают, что власти с начала года обсуждают идею провести выборы досрочно, но решение много раз откладывалось из-за того, что его плюсы неочевидны, – пишет издание. – Возможно, в Кремле считают, что сейчас им будет проще сформировать выгодный для себя список депутатов. Еще один аргумент – избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию».

Сегодня у президента Путина намечено рандеву с лидерами думских фракций. И не исключено, что предложение провести досрочные выборы прозвучит именно на этой встрече.

В любом случае у Кремля нет времени на прокачку идеи: принять решение нужно до 10 марта, когда депутаты будут принимать поправки в Конституцию во втором чтении. Действующая редакция основного закона страны оснований для самороспуска Госдумы не предусматривает.

Если идея будет озвучена и одобрена президентом, выборы в Госдуму пройдут уже осенью – в единый день голосования.

Москва, Игорь Юров

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