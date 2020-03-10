На Южный Урал обрушились мокрый снег и дождь

В Челябинской области мокрый снег, дождь, плохая видимость на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 10 марта в регионе ожидаются мокрый снег и дождь с сильным отложением на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются на всей территории области, уточняют в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Так, в северных и северо-восточных районах слабый снег начался вечером 9 марта и продолжается до сих пор. На юге области идут дожди, на западе (в Ашинском районе) – мокрый снег.

Из-за переходов температуры через отметку в 0 градусов образуются туманы – на трассах плохая видимость.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Южноуральцам советуются ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидать транспортное средство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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