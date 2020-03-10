В центре Челябинска чугунное ограждение едва не убило прохожих (ФОТО)

В Челябинске в очередной раз разбили чугунное ограждение на площади Революции. И оно в очередной раз разлетелось осколками по большой территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чугунное ограждение в центре Челябинска было установлено в 2017 году под предлогом обеспечения безопасности горожан. Урбанисты сразу же раскритиковали затею областных властей, заявив, что такой забор как раз очень опасен. Но мэр Евгений Тефтелев авторитетного заявил, что литое ограждение не несет никакой угрозы, так как не может разлететься на кусочки: «Оно же чугунное!».

Не прошло и месяца, как лихач на BMW опроверг заявление градоначальника, вписавшись в забор: ограждение из кованого чугуна от удара иномарки разлетелось мелкими осколками, которые, если бы ни ранний час, могли бы серьезно ранить прохожих. Городские власти выводов из происшествия не сделали. И ситуация повторилась.

ДТП произошло вечером 9 марта. От удара осколки чугуна разлетелись по тротуару у входа на Кировку.

«Чудом никого не задело. Ждем реальных жертв, чтобы его демонтировать?

Чугунный забор не соответствует нормативам по безопасности, пункт 6.15 ГОСТ 33128-2014: «Конструкции пешеходных ограждений не должны наносить повреждения и травмы участникам движения в случае наезда на них». Он подлежит демонтажу по закону, – написал в группе «Челябинский урбанист» в соцсетях Лев Владов. – Хочу напомнить, что хоть этот забор и ставили прошлые чиновники, отвечать придется тем, кто отвечает за город сегодня».

Фото группы «Челябинский урбанист» (Fb)

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.03.20

В Челябинске случился дефицит медицинских масок. / В Челябинске родился мальчик-богатырь. / Депутатов Госдумы взволновало появление Путина: едва не забыли отклонить поправки в Конституцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»