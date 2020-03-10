В Челябинске панк-группа осталась без концертной площадки за день до выступления

Группе «Порнофильмы» отказали в возможности проведения концерте на площадке в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», концерт панк-группы «Порнофильмы» должен был пройти 11 марта в комплексе «Галактика Развлечений».

Однако, сегодня на официальной странице коллектива в социальных сетях появилось объявление об отказе в предоставлении площадки для выступления и поиске альтернативы. «Накануне или в день концерта будет проведена смс- или email-рассылка на контакты, которые вы указывали при покупке билетов, с информацией о новой площадке», – сообщили организаторы.

Известно, что на анонсированное выступление поступила жалобу в полицию, после чего прокуратура начала проверку по этому сообщению.

Отметим, что это уже второй случай с начала года, когда выступление эпатажного исполнителя оказывается без площадки в Челябинске. Так, в январе после обращения челябинского депутата Андрея Зеленина дворец спорта «Юность» отказался от сотрудничества с рэп-исполнителем Элджеем, концерт которого был запланирован на 15 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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