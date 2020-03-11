«Порнофильмы» все-таки выступят в Челябинске

Панк-группа «Порнофильмы» все-таки выступит в Челябинске: музыканты нашли новую площадку.

Как уже сообщал «Новый День», концерт должен был состояться сегодня в комплексе «Галактика Развлечений».

Однако в полицию поступила жалоба, что артисты призывают к употреблению наркотиков и отрицают семейные ценности. В результате проверкой репертуара занялась прокуратура, а в аренде площадки музыкантам отказали.

Но они нашли новую: концерт состоится в Центре международной торговли.

Челябинск, Павел Зварзин

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