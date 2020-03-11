В Челябинске арестовали депутата Калининского райсовета

В Челябинске задержали депутата Калининского районного совета Алесю Субботину. Ее обвиняют в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия в 2011-2015 годах Субботина, будучи риелтором, ввела в заблуждение двух человек и убедила их под видом другого документа подписать договоры купли-продажи их недвижимости. В результате, люди остались без квартир – сумма ущерба в обоих случаях превысила 1 млн рублей. Сегодня суд отправил ее под арест на два месяца.

Напомним, Субботина стала депутатом в сентябре 2019 года, выиграв выборы по одномандатному округу у депутата ЗСЧО Николая Янова, тоже попавшего в поле зрения правоохранительных органов из-за бизнеса в Чехии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.03.20

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