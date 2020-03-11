В Челябинске бывший высокопоставленный полицейский задержан при получении взятки

ФСБ задержала экс-сотрудника южноуральского полицейского главка при попытке получить у известного бизнесмена 20 миллионов рублей за закрытие уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего замначальника следственной части ГСУ ГУ МВД по Челябинской области сотрудники регионального УФСБ задержали после получения им 300 тысяч рублей от людей бизнесмена Артура Никитина, который и обратился к контрразведчикам.

По данным источника, всего предпринимателю выставили счет в 20 миллионов рублей. Во столько неизвестные «силовики» оценили закрытие возбужденного в отношении Никитина уголовного дела об уклонении от налогов на сумму 180 тысяч рублей. Впрочем, пока задержанный экс-полицейский не раскрывает имен своих подельников, а потому обвинение в покушении на мошенничество предъявлено только ему. Следователи не исключают, что бизнесмена пытались просто «развести» и получить с него деньги, не собираясь выполнять договоренности по уголовному делу.

Суд избрал в отношении экс-силовика меру пресечения в виде домашнего ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.20

Гостевые улицы Челябинска избавят от проводов. / Только один голос против: Совет Федерации без вопросов утвердил поправки в Конституцию. / Против чиновников южноуральского дорожного министерства возбудили уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»