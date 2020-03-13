В Челябинске согласовали пикет в поддержку депутата Субботиной

Мэрия Челябинска согласовала пикет, организуемый сторонниками депутата Калининского района Алеси Субботиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 марта Субботину по решению суда на 2 месяца отправили в СИЗО.

Напомним, по версии следствия в 2011-2015 годах Субботина, будучи риелтором, ввела в заблуждение двух человек и убедила их под видом другого документа подписать договоры купли-продажи принадлежащих им помещений. В результате, люди остались без недвижимости – сумма ущерба в обоих случаях превысила 1 миллион рублей.

Сторонники депутата отмечают, что с 2015 года Субботина вела активную общественную деятельность по защите окружающей среды и требуют, чтобы следователи и суд пояснили обществу основания для заключения под стражу.

«Ходатайство органов является незаконным и необоснованным. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 года. За полуторагодовой период времени был проведен ряд следственных действий с участием Субботиной. О наличии подозрения ей было известно длительное время. Она не скрывалась, являлась к следователю. Никаких правовых оснований для задержания ее не имелось, – заявляет адвокат Субботиной Константин Акулич. – Речь идет о гражданско-правовых отношениях: займах под залог имущества.

Сделки были предметом рассмотрения судов, и по ним вынесены решения. Сегодня оснований полагать, что Субботина скроется, не имеется. Доводы предварительного следствия являются надуманными, также как и вопрос о продолжении занятия преступной деятельностью, поскольку эпизоды относят к периодам 2011 и 2015 годов. После этого длительное время никаких сведений о том, что Субботина совершает преступления, не было. При этом у Субботиной есть постоянная занятость в качестве депутата. В ходе очных ставок с потерпевшими о попытках давления заявлений не было.

Кроме того, по эпизоду 2011 года нежилое помещение возвращено потерпевшему – с его стороны материальное притязание отсутствует. Просим в целях возможности защищаться рассмотреть любую иную более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест, чтобы с позиции гуманизма содержание под стражей не было воспринято как оказание психологического давления».

Отметим, что одновременно с делом Субботиной рассматривался вопрос о мере пресечения почти в это же время в Челябинске избрали меру пресечения бывшему высокопоставленному полицейскому, подозреваемому в мошенничестве: экс-силовик вымогал у челябинского бизнесмена 20 миллионов рублей за содействие в прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. И его отправили под домашний арест.

Пикет в поддержку Субботиной пройдет в понедельник, 16 марта, с 17:30 до 18:30 около магазина Магнит по адресу 250 лет Челябинску – 12.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.03.20

Самые крутые слухи недели: в джазе только девушки. / 13 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / «Власть от Путина перейдет Путину…»: экономический кризис может сорвать этот план. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»