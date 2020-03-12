Арест независимого депутата подлил масла в пожар протестной активности в Челябинске

В Челябинске готовят массовый пикет в защиту депутата одного из райсоветов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активная участница протестного экологического движения Мария Берсенева направила в мэрию Челябинска уведомление о проведении массового пикета в защиту депутата Калининского районного совета Алеси Субботиной, отправленной вчера, 11 марта, в СИЗО.

Напомним, по версии следствия в 2011-2015 годах Субботина, будучи риелтором, ввела в заблуждение двух человек и убедила их под видом другого документа подписать договоры купли-продажи их недвижимости. В результате, люди остались без квартир – сумма ущерба в обоих случаях превысила 1 миллион рублей. 12 марта суд отправил ее под арест на два месяца.

Алеся Субботина стала депутатом в сентябре 2019 года, выиграв выборы по одномандатному округу у депутата ЗСЧО Николая Янова, тоже попавшего в поле зрения правоохранительных органов из-за бизнеса в Чехии. Челябинка баллотировалась как независимый кандидат с программой, акцентировавшей внимание на экологической повестке.

Интересно, что уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году. И, как указывает адвокат Субботиной, на протяжении полутора лет расследования его клиентка никогда не уклонялась от взаимодействия со следственными органами. Правда, все это время челябинка отказывалась признавать свою вину и продолжает придерживаться этой позиции по сей день.

Особенно возмущает защитников депутата то, что почти в это же время в Челябинске избрали меру пресечения бывшему высокопоставленному полицейскому, подозреваемому в мошенничестве: экс-силовик вымогал в известного челябинского депутата 20 миллионов рублей за содействие в прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. И его отправили под домашний арест.

Все эти события наложились на рост протестной активности несистемной оппозиции, выступающей против внесения поправок в Конституцию РФ. В этих условиях арест оппозиционного депутата лишь подливает масла в огонь протеста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.20

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