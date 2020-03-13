На Южный Урал обрушится шторм

На Челябинскую область надвигается штормовой ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 14 марта на территории Южного Урала ожидаются порывы ветра 18-23 метров в секунду.

Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются на всей территории области, уточняют в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Так, в северных и северо-восточных районах слабый снег начался вечером 9 марта и продолжается до сих пор. На юге области идут дожди, на западе (в Ашинском районе) – мокрый снег.

Из-за переходов температуры через отметку в 0 градусов образуются туманы – на трассах плохая видимость.

В связи с этим, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.20

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