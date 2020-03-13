Неизвестные сообщили о минировании самолета, летевшего из Москвы в Челябинск

Рейс Москва – Челябинск пополнил череду сообщений о минировании самолетов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в аэропорту Челябинск успешно приземлился рейс Москва – Челябинск. В настоящее время к нему стягиваются машины полиции, скорой медицинской помощи и пожарных.
Ранее стало известно, что неизвестные сообщили о том, что на борту самолета находится бомба. В Челябинск из Москвы на борту летели 82 пассажира и 6 членов экипажа.
Сегодня же поступило сообщение о минировании самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.
Сообщения о бомбах на борту российских самолетов внутренних линий поступают с 3 марта. За прошедшую неделю неизвестные передали информацию о «минировании» восьми самолетов. Нив одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.03.20
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