Неизвестные сообщили о минировании самолета, летевшего из Москвы в Челябинск

Рейс Москва – Челябинск пополнил череду сообщений о минировании самолетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в аэропорту Челябинск успешно приземлился рейс Москва – Челябинск. В настоящее время к нему стягиваются машины полиции, скорой медицинской помощи и пожарных.

Ранее стало известно, что неизвестные сообщили о том, что на борту самолета находится бомба. В Челябинск из Москвы на борту летели 82 пассажира и 6 членов экипажа.

Сегодня же поступило сообщение о минировании самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

Сообщения о бомбах на борту российских самолетов внутренних линий поступают с 3 марта. За прошедшую неделю неизвестные передали информацию о «минировании» восьми самолетов. Нив одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.20

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