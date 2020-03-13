В Кольцово приземлился якобы заминированный самолет

В Кольцово совершил посадку самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Портал Е1 сообщил о том, что борт якобы заминирован. В пресс-службе аэропорта «Новому Дню» сообщили, что не комментируют эту информацию.

По онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, посадка совершена в 18:50. Вылететь в пункт назначения судно должно в 20:50. По данным агентства, проверка самолета саперами проводится в настоящее время.

Напомним, неделю назад в России была настоящая эпидемия минирований самолетов – до четырёх сообщений в день. В пик «эпидемии самолётных минирований» пилоты прекратили экстренно сажать лайнеры для проверки саперов и завершали рейсы, долетая до пункта назначения. Ни одно из «минирований» не подтвердилось.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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