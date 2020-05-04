В Екатеринбурге сел самолет, подававший сигнал об угрозе взрыва на борту

Только что в аэропорту Кольцово сел самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы, который подавал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту. По данным источника «Нового Дня», речь идет о лжеминировании, это продолжение волны ложных сообщений от анонимов о якобы бомбах на борту.

В пресс-службе Кольцово комментировать ситуацию не стали, посоветовав обратиться в полицию на транспорте или ФСБ. В в пресс-службе УТ МВД по УрФО от комментариев воздержались, дозвониться до УФСБ по Свердловской области не удалось.

Напомним, около часа назад стало известно о двух самолетах, которые якобы заминированы. Сигнал тревоги подавал рейс из Москвы в Екатеринбург, экипаж не стал менять маршрут. Еще одно аналогичное сообщение поступило в аэропорт Шереметьево о взрывном устройстве на борту самолета рейса Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на собственный источник.

С марта этого года продолжается череда лжеминирований самолетов. Такая информация поступала о рейсах, направлявшихся в Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Москву, Санкт-Петербург и т. д.

Екатеринбург, Елена Иванова

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