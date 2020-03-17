В Челябинске снова приземлился «заминированный» самолет

Сбор по тревоги силовиков в аэропорту имени Курчатова превращается в ежедневное шоу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером в Челябинске вновь приземлился самолет, вылет которого пытались сорвать сообщением о бомбе на борту.

Сообщение о заложенном в лайнере взрывном устройстве поступило в аэропорт Шереметьево. Самолет решили не разворачивать, и он по расписанию приземлился в Челябинске, после чего им и пассажирами занялись силовые структуры.

За последние 5 дней это уже четвертое подобное происшествие с рейсом «Москва – Челябинск». Все 4 лайнера принадлежат «Аэрофлоту».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.03.20

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