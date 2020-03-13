В Санкт-Петербурге вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

В Санкт-Петербурге ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Александр Беглов подписал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С 16 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек.

Гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Прибывшим из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию, а также вызвать для осмотра медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства.

Посещавшим государства, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения (www.who.int) рекомендовано незамедлительно сообщать о своем возвращении в Россию, месте и датах пребывания в указанных государствах, а также контактную информацию по номеру телефона 112.

При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) необходимо как можно быстрее вызвать на дом врача.

Общественным объединениям и организациям рекомендовано воздержаться от проведения публичных мероприятий.

Целый ряд рекомендаций в постановлении адресован работодателям. Им рекомендуется не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях.

При поступлении информации от Роспотребнадзора о заболевании работника коронавирусной инфекцией необходимо провести дезинфекцию помещений, где находился заболевший.

Также работодателям рекомендовано активизировать дистанционные способы проведения собраний, совещаний и подобных мероприятий.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей, а также занимаются транспортным обслуживанием, поручено регулярно проводить дезинфекцию.

Образовательным организациям рекомендовано выявлять учащихся с признаками инфекционного заболевания и не допускать их на учебные места. В этих учреждениях рекомендовано проводить ежедневную дезинфекцию помещений.

Органы местного самоуправления должны информировать жителей о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в постановлении.

Комитету по здравоохранению и районным администрациям предписано организовать взаимодействие с медицинскими организациями по обеспечению готовности к приему и оперативному оказанию помощи больным с признаками инфекционного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию.

Чтобы граждане могли добровольно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции, в медицинских организациях в каждом районе должны быть созданы условия для забора биологического материала для проведения исследований.

Отметим, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано около 130 человек. Выявлено трое новых больных: 10-летняя девочка, вернувшаяся из Австрии, 28-летний мужчина, приехавший из Берлина и 35-летняя женщина, побывавшая во Франции.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

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