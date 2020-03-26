В Петербурге в нерабочую неделю закроют кафе, рестораны и парки

В Санкт-Петербурге на следующей неделе, объявленной президентом РФ нерабочей, будут закрыты предприятия общепита и парки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на руководителя комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилла Соловейчика.

На вопрос журналиста издания о том, собираются ли петербургские власти по примеру Москвы ограничить работу кафе, рестораны и парки, чтобы склонить жителей не покидать дома, чиновник ответил утвердительно: «Будут закрыты».

Подробности пока неизвестны. Власти Северной столицы еще не выпускали постановление на этот счет.

Ранее губернатор города Александр Беглов официально попросил жителей России и граждан других стран не приезжать в город, а тех, кто находится в Петербурге – не выезжать за его пределы. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 30 апреля.

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано 26 случаев заражения коронавируса. Семь заболевших выздоровели и выпписаны.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии непродовольственных магазинов, салонов красоты и предприятия общепита с 28 марта по 5 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Продолжат работу только продуктовые торговые точки, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.03.20

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