«Не надо к нам приезжать!» Санкт-Петербург формально закрыли на карантин

Санкт-Петербург закрылся на карантин – пока формально. Губернатор Александр Беглов официально попросил жителей России и граждан других государств не приезжать в город, а тех, кто в данный момент находится в Петербурге – не выезжать за его пределы. Ограничительные меры вводятся до 30 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в городе зарегистрированы 10 случаев коронавируса.

Для профилактики дальнейшего распространения инфекции в городе с 18 марта запрещено проведение культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. С 19 марта должны быть закрыты музеи, выставочные залы, театры и кинотеатры, зоопарки и так далее.

Начали закрываться рестораны.

Правительство Петербурга прекратило прием посетителей:

«Временно, до 30 апреля 2020 года приостановлено проведение личных приемов граждан членами правительства и руководителями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Направляйте обращения в электронной форме с помощью Единого портала обращений граждан www.letters.gov.spb.ru», – говорится в официальном сообщении на портале правительства.

До конца апреля остановлен прием заявлений на торжественную госрегистрацию рождения во дворце «Малютка». Рекомендуется отложить посещение отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания для подачи и получения документов. Тем, кто решил не отменять свадьбу, советуют максимально ограничить число гостей.

Автовокзал Петербурга отменил ряд внутренних и международных рейсов. В частности, автобусы перестали ходить в Грузию, Прибалтику и на Украину.

Отменен и ряд авиарейсов в регионы России.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 19.03.20

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