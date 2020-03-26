В Москве ужесточается карантин: Собянин распорядился закрыть магазины, рестораны и салоны красоты

В Москве будут закрыты непродовольственные магазины, салоны красоты и предприятия общепита. Соответствующий указ сегодня подписал мэр столицы Сергей Собянин. Работать будут только продуктовые торговые точки, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Кроме того, водителям общественного транспорта запрещено продавать билеты, а льготные проездные для детей и москвичей старше 65 лет отменены.

Согласно документу, в условиях введенного с 5 марта режима повышенной готовности с 28 марта по 5 апреля в Москве будет временно приостановлена работа кафе, баров, ресторанов, буфетов, столовых и других точек общепита, за исключением тех, что обслуживают работников организаций. Исключением станут точки продажи блюд на вынос и через службы доставки.

На этот же срок в Москве будут закрыты объекты розничной торговли – за исключением аптек, продуктовых магазинов и точек продаже товаров первой необходимости, которые перечислены в приложении к указу мэра. В частности, это маски, спички, антисептик для рук, салфетки, мыло, зубная паста и щетка, туалетная бумага, стиральный порошок, гигиенические прокладки, свечи, а также детские пеленки и подгузники, детский шампунь, соски, бутылочки для кормления, а также бензин и дизтопливо.

Кроме того, на неделю с 28 марта приостанавливается работа салонов красоты, парикмахерских, соляриев, бань и саун. Правда, сохраняется возможность оказания парикмахерских услуг на дому.

На неделю, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным выходными днями, в Москве закрываются парки, заповедники и музеи-усадьбы.

Кроме того, мэр рекомендовал москвичам отказаться от посещения религиозных объектов.

По данным официального сайта мэра и правительства Москвы, к этому дню в столице коронавирусная инфекция подтверждена у 410 человек, двое скончались. В число умерших столичные чиновники не включили 79 женщину, у которой также была подтверждена коронавирусная инфекция, однако официальной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.03.20

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