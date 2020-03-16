Южноуральцам, вернувшимся из-за границы, приказали самоизолироваться за свой счет

Жителей Челябинска, вернувшихся из стран, не признанных особо опасными по коронавирусу, запрут дома на 2 недели, но больничный не дадут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работодатели обязаны проследить за самоизоляцией их сотрудников, вернувшихся из-за рубежа, вне зависимости от того, признана страна убытия опасной по коронавирусной инфекции или нет. Об этом заявила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Чиновница сослалась на поступившее от руководства Роспотребнадзора письмо с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия. По словам Горловой, составленное на основании документа письмо уже подписала мэр Наталья Котова, и оно направлено челябинским работодателям. При этом начальник горздрава подчеркнула, что это не просто рекомендации: в случае их нарушения ослушникам могут грозить вполне конкретные наказания – от штрафов до принудительных работ и запрета занимать определенные должности.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора, работодатели теперь обязаны по возможности организовать контроль температуры тела сотрудников по прибытии их на рабочее место с применением аппаратов для измерения температуры бесконтактным способом. В случае выявления у работника повышенной температуры, его необходимо отстранить от рабочего места и проконтролировать вызов им на дом врача. Также на предприятиях рекомендуется обеспечить сотрудников возможностью обработки рук кожными антисептиками, организовать обработку антисептическими средствами помещений, особенно дверных ручек, выключателей и прочего (для этого в организации должен быть пятидневный запас соответствующих материалов).

«Также настоятельно рекомендовано ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия», – подчеркнула чиновница. Следует отметить крайнюю непоследовательность городских властей в отношении к массовым мероприятиям.

Так, в мэрии так и не решились пока объявить об отмене массовых спортивных и культурных мероприятий (к примеру, тех же концертов и спектаклей), возложив ответственность за последствия их проведения на организаторов. Теперь же они требуют запретить корпоративные мероприятия. И одновременно с этим продолжают готовить и проводить, например, спортивные соревнования среди школьников. А не так давно на сайте администрации города появился специальный раздел, посвященный мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске и предназначенный, прежде всего, для зарубежных гостей.

При этом самих горожан, прибывших из-за границы, обязуют самоизолироваться на две недели по прибытии. «Мы проводим обследование всех прибывших из особо опасных стран на 10 сутки методом ПЦР, а также всех приехавших из любых стран и сообщивших о том, что они прибыли – также на 10 сутки. На сегодняшний день обследовано 1286 человек, только за выходные – 129. Ни одного подтвержденного случая нет, – рассказала Наталья Горлова. – Здоровые люди, прибывшие из-за границы, наблюдаются дома. По предписанию Роспотребнадзора, им выдается больничный лист на 14 дней. Если у людей, прибывших из-за рубежа, возникают признаки респираторной инфекции, они в обязательном порядке подлежат госпитализации, где у них производится троекратный забор материала: на момент поступления, на 3 и 10 сутки. На сегодняшний день госпитализирован 31 пациент, 24 уже выписаны».

Однако, на больничный могут рассчитывать только челябинцы, прибывшие из стран, признанных особо опасными. «Те, кто прибыли из стран, не отнесенных к особо опасным, им не выдается больничный лист, – объяснила чиновница. – Они должны самоизолироваться за свой счет, сообщить, что они прибыли, уведомить работодателя, уведомить горячую линию министерства здравоохранения, к ним также выйдут врачи и заберут материал». При этом контроль соблюдения самоизоляции работников на дому в установленный срок возлагается на работодателей – со всеми вышеперечисленными угрозами про штрафы и принудительные работы.

Отметим, что работодатели, особенно в малом бизнесе, вообще неохотно отпускают сотрудников на больничный – и дело даже не в том, что им приходится оплачивать «простой». Во многих частных компаниях больничный вообще не оплачивается, но даже в этом случае отсутствие работника не приветствуется, так как просто некому работать. Да и сами челябинцы, как показали многочисленные обсуждения в соцсетях, не готовы терять часть зарплаты даже при условии опасности: большинство заявляет, что привыкли переносить болезни «на ногах». Мысль о том, что они могут представлять опасность для окружающих, кого-то не волнует, а кому-то вообще не приходит в голову.

При этом, по словам той же Горловой, ситуация в мире меняется буквально каждый час. И если еще вчера особо опасными странами считалось 7 стран (Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания), то уже на сегодняшнее утро к особо опасным добавились США, Великобритания, Норвегия и Швейцария. Да и в самой России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, при этом ни о какой самоизоляции для людей, прибывших из других регионов страны, речи пока не идет. Между тем, сегодня коронавирусная инфекция фиксируются уже достаточно близко к Челябинской области: 3 случая зарегистрировано на территории Казахстана и 1 случай – в Тюмени.

Однако пока в городе приняли решение не вводить карантин в образовательных учреждениях (исключение составили студенты из Казахстана, которых перевели на дистанционное обучение).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.20

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