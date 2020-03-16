Челябинский министр вернулся из Европы, побывал на многолюдном совещании, а потом ушел на карантин (ФОТО)

Члены правительства Челябинской области массово уходят на больничный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочих в режим самоизоляции перешли вице-губернатор Сергей Шаль, министр экологии Сергей Лихачев и начальник Главного управления лесами Сергей Лавров.

Первый, как говорят в правительстве, побывал в стране, граничащей с Италией. Отметим, что Италия граничит с Францией, Швейцарией, Австрией и Словенией. Францию включили в число неблагополучных еще на прошлой неделе. Поэтому Шаль, вернувшись в Челябинск, ушел на карантин.

Лихачев и Лавров были в Чехии: на прошлой неделе число заболевших в этой стране не достигло 100, но рядом расположена Бавария – та часть Германии, которая является эпицентром распространения коронавируса в этой стране. Кроме того, Чехия граничит с Австрией, где тоже складывается неблагоприятная обстановка.

Однако сама Чехия в «черный список» пока не включена, поэтому чиновники должны «самоизолироваться за свой счет», как заявила сегодня начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова. Ушли ли Лихачев и Лавров на больничный без содержания или им все-таки возместят вынужденный простой, пока не сообщается.

Кстати, министр экологии Лихачев принял участие в расширенном заседании окружного Совета по экологической политике, посвященное реализации национального проекта «Экология» (которое 13 марта провел в Челябинске полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов) и активно общался с коллегами. И только потом самоизолировался.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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