На Южный Урал надвигается штормовой ветер

Жителей и власти Челябинской области предупредили о грядущих метелях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 17 марта, на территории региона ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС убедительно просят южноуральцев быть бдительными и строго следовать направляемым рекомендациям.

17 марта повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Южноуральцам советуются ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидать транспортное средство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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